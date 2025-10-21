O apoio do seu partido de sempre foi oficializado este domingo e depois de muita controvérsia, mas António José Seguro não se mostra especialmente comovido com a decisão do PS. Ainda que garanta estar “honrado”, quer manter a sua candidatura à distância dos partidos. “Sou um homem livre, sou independente”, proclamou o antigo líder do PS que fez todo o percurso no partido desde a JS e ainda não deu nota de desfiliação do partido.

Numa entrevista à SIC, esta segunda-feira, o socialista revelou que este domingo até telefonou ao líder do PS, José Luís Carneiro, a “manifestar agradecimento” pelo apoio oficializado pelo partido à sua candidatura a Belém. Logo a seguir procurou colocar o mesmo apoio entre outros, para se manter onde quer: ” O apoio soma-se a todos os apoios que desde há quatro meses se têm vindo a juntar à sua candidatura (…) Uma coisa é ter o apoio de um partido, outra coisa é ser candidato do partido e a minha candidatura é suprapartidária”.

Ainda que tenha garantido estar “muito grato por um partido fundador da democracia portuguesa ter expressado o apoio” à sua candidatura, Seguro quer manter distância face ao universo socialista. Mas ao mesmo tempo lembra que o PS na sua história deu apenas apoio a quatro candidatos presidenciais, enumerando-os: Mário Soares, Jorge Sampaio, Manuel Alegre e agora ele mesmo. “Distingue-me muito este apoio”, diz referindo que saiu do PS “quando podia dividir e que regressa agora para unir”.

Já em relação a outros apoios, nomeadamente os de figuras próximas de Pedro Passos Coelho, como foi noticiado pelo Expresso, Seguro começa por tentar refutar, mas acaba a assumir que tem tido “convites” de pessoas que querem ouvir as suas “ideias”: “Não pergunto às pessoas de onde elas vêm”. “Não são almoços secretos, não tenho nada que esconder”, disse ainda que questione: “Se há pessoas que me apoiam e são mais de centro direita eu devo recusar?”

Sobre o seu perfil garante ser uma “pessoa agregadora” que tem “uma vida de compromissos” e que tem capacidade de “mobilizar o país”. Isto sem se atravessar com o Presidente que lhe poderá servir como modelo se chegar a Belém. Sobre isto diz apenas que não será um “Presidente com base nos anteriores presidentes porque este é um tempo novo, que precisa de um Presidente sensato, equilibrado, agregador, que sabe ouvir e mobilizar o país acima dos partidos políticos”.

Não entra em despique com o Presidente que está em funções, mas por diversas vezes critica indiretamente a postura característica de Marcelo Rebelo de Sousa. E isto porque promete “um Presidente muito mais activo, de forma discreta, para resolver os problemas, do que um Presidente que fala todos os dias para aparecer nos telejornais”. O eu papel, disse na entrevista, “é de mobilizar todos os atores políticos com as suas propostas para caminhar na resolução de problemas mais estruturais”.

Mas por agora não se atravessa por muito. Só garante que é “pela estabilidade” e que quer “construir consensos”. Mas não se quer atravessar sobre métodos, por exemplo, para a nomeação do primeiro-ministro — um dos poderes presidenciais — em casos de instabilidade. Garante apenas haver espaço para exercer influência e que não será “um notário”.

“A estabilidade não é um fim em si mesmo mas é um instrumento relevantíssimo”, disse apenas sobre este assunto, mas também diz que “espera nunca vir a usar a bomba atómica”, ou seja, o poder de dissolver a Assembleia da República. “Não podemos ter estes ciclos eleitorais”, afirmou sobre os últimos anos de mini ciclos políticos, com várias legislativas num curto espaço de tempo.

Mas a propósito dos poderes presidenciais, Seguro garante que está confortável com o que existe hoje e aproveita para dizer que “a revisão constitucional não é uma prioridade”. “Cumpre e serve neste momento”, afirmou.

É especialmente reservado sobre assuntos que ainda estão em aberto na Assembleia da República. No caso da lei dos estrangeiros concorda com o envio para o Tribunal Constitucional, numa primeira fase, e depois também concorda com a promulgação. Mas quanto à proibição da burca, recusa ser “jogador parlamentar”, numa altura em que a iniciativa legislativa ainda está em discussão (foi apenas aprovada na generalidade e ainda vai ser discutida na especialidade).

“O papel do Presidente é esperar que os decretos do Parlamento lhe cheguem”, determina dizendo apenas que é “contra a subjugação das mulheres”, mas também é “pela segurança da sociedade”, criticando que se “estigmatize minorias”.

Terminou a entrevista a repetir o que já tinha dito sobre os diferendos com António Costa, durante o tempo da sua liderança e o seu fim, em 2014. Voltou a garantir que não guarda “rancores” e que “não há nenhum perdão a fazer”.

[A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]