Dois bombeiros sofreram ferimentos leves no combate a um incêndio que deflagrou cerca das 19h00 na loja Hiper China, na avenida dos Combatentes, em Setúbal, informou o Comando da Proteção Civil da Península de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 19h07 minutos e cerca das 22h15 o incêndio já estava dominado, mas ainda não tinha sido considerado extinto.

O incêndio na loja Hiper China, que comercializa diversos tipos de produtos, provocou uma nuvem de fumo muito intensa e constrangimentos na circulação rodoviária naquela zona da cidade, mas, de acordo com a Proteção Civil, não há conhecimento de mais vítimas para além dos dois bombeiros considerados feridos leves.

Para o local foram mobilizados 58 operacionais dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Setúbal e dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, apoiados por 22 viaturas.