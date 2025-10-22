Entre a comédia de série B e a reflexão poética sobre a vida e a morte, na quinta-feira estreiam-se, nos cinemas, os filmes portugueses “O Velho e a Espada”, de Fábio Powers, e “As Aves”, de Pedro Magano.

A longa-metragem “As Aves” é a primeira de ficção de Pedro Magano e inspira-se no conto “A Morte, o Tempo e o Velho”, do escritor moçambicano Mia Couto, e na peça “As Aves”, do dramaturgo grego Aristófanes.

Em nota de intenções, Pedro Magano explica que a peça grega serviu de inspiração para os monólogos e diálogos e para o imaginário do filme, rodado na ria de Aveiro, enquanto o conto de Mia Couto “inspirou a construção das personagens e a forma da narrativa”.

“A guerra ancestral entre os Homens, os Deuses e as Aves é o tema principal desta longa-metragem”, afirmou o realizador, que contou com as interpretações de Gustavo Sumpta e Mafalda Rocha.

“Uma longa-metragem com baixo orçamento, com poucos atores, com poucos ‘sets’ de filmagem e uma equipa reduzida mas com grandes expectativas”, refere o dossier de imprensa.

“As Aves” foi produzido pela Pixbee, com apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual, do Programa COMPETE 2020 da União Europeia, da RTP e da Câmara Municipal de Aveiro.

Pedro Magano produziu e realizou 15 projetos de cinema e audiovisual, entre os quais o documentário “Irmãos” (2015) e a curta-metragem “Luana” (2018).

Entre as estreias de quinta-feira nos cinemas está também o filme “O Velho e a Espada”, de Fábio Powers, apresentado como “uma fábula embriagada sobre maldições rurais”, protagonizada por um homem “marginal, alcoólico” que tem capacidade de ver as almas das pessoas e que anda sempre com uma espada que fala.

Em nota de intenções, Fábio Powers, que cumpre a estreia como realizador, explica que o filme se inspira “em mitos e lendas do interior de Portugal, é uma homenagem aos filmes americanos de série B” e tem uma “forte influência” da animação japonesa.

Rodado em 2019 no distrito de Castelo Branco, com produção própria de Fábio Powers e do assistente de realização Cristiano Guerreiro, o filme é protagonizado por António da Luz e conta com a participação de atores do grupo Váatão Teatro e da Associação Cultural Marafona Encantada.

“No centro da narrativa está António — um homem que luta contra o alcoolismo, rejeitado pela sociedade e em confronto com os seus próprios demónios. Embora o filme possa parecer uma fantasia ou comédia, mergulha em temas mais profundos como a perda, o isolamento e o combate interior”, refere o realizador.

“O Velho e a Espada” já foi exibido por vários festivais independentes de cinema, nomeadamente e um dos mais recentes, o MOTELX.

Formado em Cinema e Design Multimédia, Fábio Powers trabalhou em animação e em banda desenhada.