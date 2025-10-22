Três homens foram detidos, no sábado, pela prática do crime de atividade ilícita de segurança privada durante uma operação de fiscalização da GNR a uma discoteca em Castro Verde, distrito de Beja, divulgou a força de segurança.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou esta terça-feira que as detenções foram efetuadas na madrugada de sábado, “cerca da 1h”, no âmbito de uma fiscalização de rotina a um estabelecimento de diversão noturna situado em Castro Verde.

Durante a operação, que envolveu militares dos destacamentos Territorial de Almodôvar e de Intervenção de Beja, a GNR acabou por deter três homens, de 20, 28 e 45 anos, pela prática do crime “de atividade ilícita de segurança privada”, revelou a mesma fonte.

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A Guarda apreendeu ainda aos detidos uma pistola Glock 19 e uma pistola 6.35 milímetros, assim como quatro carregadores, 51 munições, um coldre e um colete com proteção balística.

Segundo o jornal Correio da Manhã, um dos detidos será um fuzileiro da Marinha, mas, questionada esta terça-feira pela Lusa, a GNR não confirmou essa situação.

“Sabemos que ele tinha [licença de] uso e porte de arma para uma das armas, mas o seu estado profissional há de ser averiguado na investigação”, limitou-se a referir.

Os três suspeitos, na segunda-feira, foram presentes ao Tribunal de Beja e saíram em liberdade, sob termo de identidade e residência.

O processo seguiu para fase de inquérito, a cargo do Ministério Público de Beja.