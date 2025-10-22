Acompanhe o nosso liveblog sobre política.

O deputado Mário Amorim Lopes foi eleito esta terça-feira, por unanimidade, líder do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, sucedendo neste cargo a Mariana Leitão, que em julho passado foi eleita presidente do partido em substituição de Rui Rocha.

A eleição de Mário Amorim Lopes consta de uma nota divulgada pela Iniciativa Liberal, na qual também se adianta que Jorge Miguel Teixeira será vice-presidente do Grupo Parlamentar.

Mário Amorim Lopes, professor universitário, com doutoramento em gestão, economia e políticas de saúde, tem 41 anos e foi eleito pela primeira vez na legislatura anterior. Na sequência das últimas eleições legislativas, em maio passado, foi reeleito pelo círculo de Aveiro.

Na mesma nota, refere-se que o novo presidente da bancada da Iniciativa Liberal promete bater-se por um país “onde os jovens possam ficar, os trabalhadores ganhem o que merecem e os avós possam envelhecer com dignidade”.

[A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]

“No parlamento, a Iniciativa Liberal vai continuar a fazer aquilo que tem feito desde sempre: Temos ambição para Portugal e para os portugueses e honraremos a confiança depositada em nós em cada intervenção parlamentar”, acrescenta Mário Amorim Lopes.

Por sua vez, Mariana Leitão afirma que “partido e Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal vão continuar a trabalhar de forma estreita em prol dos portugueses”.

“Os últimos meses foram de mudança no panorama político do país e a Iniciativa Liberal vai manter a seriedade e exigência nas propostas apresentadas para melhorar a vida dos portugueses, a começar pelo Orçamento do Estado de 2026 que será discutido no Parlamento durante o próximo mês”, salienta.