A reabertura integral ao trânsito na ponte Edgar Cardoso, na Figueira da Foz, que tem estado condicionado devido a obras na estrutura, está prevista para esta quarta-feira, confirmou à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a IP, o levantamento dos atuais condicionalismos decorre esta quarta-feira a partir das 20h30, embora não represente ainda o fim das obras que decorrem desde final de 2022.

“Ainda vão decorrer trabalhos, nomeadamente a marcação definitiva do pavimento, que podem pontualmente causar algum condicionalismo, mas de curta duração”, disse a mesma fonte, salientando que a conclusão da requalificação da ponte sobre o rio Mondego está para muito breve.

A IP, dona da obra, suspendeu o trânsito noturno na ponte Edgar Cardoso devido às obras de requalificação e reforço, com exceção para veículos de emergências, e noites de sexta-feira para sábado e domingo.

Durante o dia, a circulação processava-se de forma condicionada.

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A empreitada que teve como parte mais vital a substituição de tirantes, incluiu o reforço das vigas do tabuleiro e do sistema de fixação do tabuleiro, reabilitação dos aparelhos de apoio, decapagem e pintura geral do tabuleiro metálico, além de trabalhos de complementares de pavimentação, iluminação, drenagem, juntas de dilatação, reparação e proteção das superfícies de betão.

A Ponte da Figueira da Foz (litoral do distrito de Coimbra), como também é conhecida, projetada pelo professor Edgar Cardoso, foi a primeira ponte rodoviária com o tabuleiro “atirantado” realizada em Portugal, tendo sido aberta ao tráfego em 1982.

As obras iniciadas no final de 2022, com um prazo de execução de 21 meses, num investimento de 16,8 milhões de euros, já deviam ter sido concluídas.