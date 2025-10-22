O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) elogiou esta terç-feira o “genuíno espírito de diálogo e cooperação” do Newtour/MS Aviation, após uma reunião com o consórcio que está a negociar a privatização da Azores Airlines.

“A Newtour demonstrou um genuíno espírito de diálogo e cooperação, que deve ser valorizado num momento crucial para o futuro da Azores Airlines. O SPAC acredita que esta é a via certa — a do entendimento, da transparência e da responsabilidade partilhada”, afirma o vice-presidente do SPAC Frederico Saraiva de Almeida, citado num comunicado.

O SPAC adianta que o consórcio apresentou a “sua visão e planos para o futuro” da Azores Airlines numa reunião na sede do sindicato, que contou com a presença de vários associados.

Para o sindicato, a postura do consórcio “constitui um gesto de elevado significado e um exemplo de diálogo franco, responsável e construtivo entre investidores e trabalhadores”.

“O SPAC destaca a capacidade de diálogo e sentido de responsabilidade da Newtour, que reforçou assim a confiança na construção de um caminho de entendimento sólido e orientado para a sustentabilidade”, elogia.

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O sindicato realça, contudo, que “negociar não é ceder, mas moldar o futuro com regras”, alertando para a necessidade de assegurar a “estabilidade laboral e operacional” da Azores Airlines, uma companhia “estratégica” para os Açores e o país.

“Esta aproximação demonstra maturidade e compromisso com soluções que assegurem a viabilidade económica da Azores Airlines, a salvaguarda dos postos de trabalho e o respeito pelas legítimas aspirações dos seus profissionais”, lê-se no comunicado.

O SPAC lamenta, por outro lado, que a “administração da SATA nem sempre tenha evidenciado a mesma abertura e vontade para resolver os problemas” comparativamente ao Newtour/MS Aviation.

Para o sindicato, o “tempo é de responsabilidade e de soluções sustentáveis” e “não de bloqueios”.

“O SPAC reafirma o seu empenho em alcançar um acordo equilibrado e exigente, que satisfaça ambas as partes e assegure um futuro estável para os trabalhadores e para a empresa”, reforça o sindicato.

O júri do concurso da privatização da Azores Airlines exigiu ao consórcio Newtour/MS Aviation que apresente até 24 de outubro uma proposta para a compra da companhia, revelou à agência Lusa fonte ligada ao processo.

Em 08 de outubro, em entrevista ao Observador, o empresário Carlos Tavares, que integra o consórcio, afirmou que ainda não foi apresentada uma proposta para a compra da Azores Airlines porque não ainda foi possível chegar a acordo com os sindicatos.

Antes, em 11 de setembro, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) tinha exigido demissões no Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) e na administração da SATA, alertando que os trabalhadores não devem ser responsabilizados por uma eventual falha da privatização.

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).