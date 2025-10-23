A peça A foz do Mekong, com texto e encenação de Fernando Heitor, que assinala 55 anos de carreira, estreia-se no dia 5 de novembro, na Boutique da Cultura, em Lisboa, anunciou esta quinta-feira a produção.

Os atores Flávio Gil e Tomás Andrade protagonizam a peça que “coloca em confronto dois seres humanos em diferentes fases da vida“, descreve uma nota da produção do espetáculo.

“Fazer pensar sobre a inevitabilidade da solidão e se, com ela, alguém será feliz” é o tema da obra, acrescenta a produção.

A ação do espetáculo gira em torno de dois homens com dezoito anos de diferença entre si, e que têm “modos muito diferentes de ver o mundo, não pela diferença de idade” mas pela personalidade de cada um deles, lê-se na sinopse.

O mais velho “é professor de geografia”, “por vocação, mas detesta todo o sistema educacional onde tem dificuldade em se inserir e de onde acaba por sair”, acrescenta a sinopse. Dá explicações de geografia e vive só, “numa reclusão desejada, de onde se entretém a odiar o mundo e a rir-se dele”.

O mais jovem personifica “a alegria de viver”. Bonito, atrevido e divertido, nem tudo na vida lhe corre bem. Mas não lhe falta “coragem suficiente para enfrentar qualquer dificuldade” e continua a acreditar que o mundo pode ser “um lugar muito aprazível para se viver e ser feliz”.

Um dia, o jovem bate à porta do mais velho, pedindo-lhe que o aceite como explicando. As “grandes diferenças que os separam viabilizam um encontro explosivo e encantatório de grandes ilusões e maiores desilusões”, conclui a sinopse.

O novo trabalho de Fernando Heitor, autor e ator com 55 anos de carreira no teatro, cinema e televisão, sucede ao sucesso alcançado com Mário — a história de um bailarino no Estado Novo e Salão Lisboa, ambos levados à cena no Cinema São Jorge, na capital portuguesa.

A foz do Mekong — expressão associada ao livro O amante, de Marguerite Duras, que narra a juventude da autora no Vietname e a sua história de amor com um chinês rico — “é um texto sensível que irá tocar o coração de todos, com uma forte mensagem humana que este confronto de gerações encerra”, garante a produtora.

Com música original de João Paulo Soares, a peça estará em cena até 15 de novembro, com récitas de quarta-feira a sábado, às 21h00.

Passa por mim no Rossio, Grande noite e Conta-me como foi estão entre os espetáculos de êxito em que Fernando Heitor participou, num percurso feito no teatro, no cinema e na televisão.

Nascido em março de 1952, e depois de ter feito teatro amador no liceu, Fernando Heitor foi desenhador de profissão.

No verão de 1971, deslocou-se ao Teatro Experimental de Cascais onde foi aceite por Carlos Avilez. No ano seguinte, fez parte da equipa inicial de A Comuna — Teatro de Pesquisa, onde participou em dois espetáculos.

Em 1974, e após terminar o curso de Teatro do Conservatório de Lisboa, fundou, com cinco jovens finalistas, o grupo “Os Cómicos”, no qual, dois anos mais tarde, assinou a primeira encenação.

Entre os trabalhos protagonizados por Fernando Heitor no cinema conta-se O bobo, realizado por José Álvaro Morais que, em 1987, recebeu o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno.

Na mesma altura, Fernando Heitor diminuiu o trabalho como ator, centrando-se na encenação, dramaturgia e escrita, sobretudo em televisão.