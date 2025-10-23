O performer, escritor e investigador Rogério Nuno Costa estreia, no dia 29, na sala Estúdio Valentim de Barros, nos Jardins do Bombarda, em Lisboa, o espetáculo Itinerário, desenvolvido nos últimos três anos, anunciou esta quinta-feira o Teatro Nacional D. Maria II.

Itinerário – Geologia de um regresso a casa tem por base uma investigação desenvolvida no âmbito do “STAGES – Sustainable Theatre Alliance for a Green Environemental Shift”, projeto cofinanciado pela União Europeia, e consiste num “laboratório experimental” estabelecido “nas intersecções entre arte, ciências e tecnologia”, no qual Rogério Nuno Costa trabalhou com “investigadores da teoria dos media, dos estudos de performance e das ciências ambientais”, acrescenta o TNDM.

Com esta criação, o artista conclui um “tríptico de performances retrospetivas começadas em Missed-en Abîme (2021) e prosseguidas em Lamento imenso (2023)”.

Sustentado “numa reflexão simultaneamente crítica e alegórica das relações e fricções entre teatro, lugar e ubiquidade”, Itinerário constrói-se através de um processo de cartas trocadas “no decurso de uma viagem lenta entre Helsínquia, onde o artista vive, e Lisboa, onde deixou de viver”, acrescenta o TNDM.

Neste espetáculo, Rogério Nuno Costa revisita ainda a performance Vou a tua casa, que criou em 2003, para espaços domésticos, propondo agora um “exercício radical (…) de reativação dessas operações, só que num tempo fora de tempo, e num espaço que já não é uma casa ou nunca foi: o teatro, simultaneamente a arte e o edifício”, lê-se na sinopse do TNDM sobre o espetáculo.

Exílio, refúgio, perdição, invasão, suspensão e imersão são, segundo o TNDM, noções “obsessivamente trabalhadas”, “re-mapeadas e re-analisadas” em Vou a tua casa.

O espetáculo pode ser visto até 2 de novembro, com sessões à quarta e quinta-feira, às 20h00, à sexta, às 21h00, ao sábado, às 19h00, e, ao domingo, às 16h00.

Com criação, texto, direção artística e interpretação de Rogério Nuno Costa, “Itinerário – Geologia de um regresso a casa” tem desenho de luz e direção técnica de Roger Madureira e som de Vasco Zentzua, numa produção conjunta do TNDM e da Sufoco Associação Cutural.

Na colaboração dramatúrgica está Susana Mendes Silva, enquanto a investigação e consultoria científica é de Aida Estela Castro, Alexandra Polido, Manuel Bogalheiro e Sara Moreno Pires.