Será já a terceira madrugada seguida em que os partidos se desdobram em negociações sobre a lei da nacionalidade, mas até ver não há fumo branco. A lei, uma das que o Governo quis alterar no arranque desta legislatura e que já gerou várias controvérsias (incluindo constitucionais), vai sendo limada nas propostas de alteração sucessivas que PSD, PS e Chega vão entregando no Parlamento, sem chegar a um consenso final. Neste momento, é o PS quem faz o maior esforço para se aproximar do Governo — tudo enquanto o Chega ameaça esticar a corda até romper, acusando o PSD de “trair” o eleitorado.

Esta quinta-feira, numa aparição rara na Comissão de Assuntos Constitucionais, onde é um elemento suplente, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, lançava o pedido: os partidos precisavam, mais uma vez (a votação original estava marcada para a semana passada), de olhar com calma para as propostas e tentar chegar ao “maior consenso possível”, por isso seria conveniente adiar pela terceira vez a votação. Ficou para as 9h desta sexta-feira, já próximo da data limite estabelecida pelos sociais democratas (que querem uma aprovação final até dia 28 de outubro, quando arranca o período orçamental no Parlamento e congelam os restantes processos).

Mas nem esse adiamento garante, para já, que haja acordo. À hora a que Hugo Soares descia as escadas do Palamento para pedir novo adiamento, o PS entregava uma nova proposta de substituição às suas próprias propostas de alteração — é a segunda vez que o faz — e aproximava-se dos princípios do Governo, sem que isso significasse, no entanto, imediatamente um acordo. Na sala da comissão, a deputada do Chega Cristina Rodrigues transmitia a suspeita do partido: o PSD estaria a “perder tempo” pedindo adiamentos enquanto se prepara para “viabilizar” a proposta do PS.

“Procuramos ir ao encontro do Governo”, confirma ao Observador fonte do grupo parlamentar do PS, referindo-se às propostas que os socialistas têm ido entregando. A mais recente aumenta, por exemplo, o período em que alguém tem de residir legalmente em Portugal (atualmente cinco anos) para seis anos, no caso de cidadãos da CPLP ou UE, ou nove anos, nos restantes casos (aumentando assim os prazos das suas propostas iniciais e aproximando-se dos períodos previstos pelo PSD, de sete e dez anos).

Além disso, o PS, que exigia apenas que o requerente da nacionalidade portuguesa mostrasse conhecimento suficiente da língua, quer agora que se prove que conhece também a história e os símbolos nacionais referidos no artigo 11.º da Constituição (a bandeira e o hino), e reduz o período transitório em que propunha que a atual lei se continuasse a aplicar (estabelecia a data de 31 de dezembro de 2026, encurtou este período para março). E vai ao encontro da proposta do Governo quando estabelece que alguém que tenha sido condenado a uma pena de prisão de dois anos já não pode pedir a nacionalidade.

Ora o Chega viu nisto um problema: esta quinta-feira, André Ventura dizia, na sede do partido, que “houve uma aproximação entre o PSD e o PS para contornar as exigências da parte do Chega”. No dia anterior, no Parlamento, Hugo Soares tinha pedido aos partidos que não fizessem “birras políticas” nem tivessem “crises de ciúmes”, e Ventura veio dizer que o finca pé “não tem nada a ver com isso — a questão é mesmo de valores”.

Se no PSD se comenta que o partido quer “fazer-se caro” — e no PS há sempre a desconfiança de que o Chega prolongue, como noutros processos, um braço de ferro até ao fim mas acabe por considerar que compensa existir uma lei, mesmo que não tão dura — Ventura estabelece agora quatro “linhas vermelhas”.

Por um lado, insiste que a perda de nacionalidade deve ser “automática” para quem cometer certos crimes “graves”, como os de terrorismo ou de violação — sendo que o PSD propõe que essa perda possa acontecer, mas dependa da decisão de um juiz; Ventura diz que não pode haver decisões dependentes da sensibilidade de cada magistrado a cada momento.

Aqui reside um risco de inconstitucionalidade já constatado por diversos especialistas, pelo que o PSD decidiu mesmo separar a medida e colocá-la como alteração ao Código Penal, para evitar “contaminar” o resto da lei e arrastá-la para um chumbo. Mas para Ventura isto é só “conversa do PSD” — a perda de nacionalidade deve mesmo ser automática, deve fazer parte da lei original e, quanto a riscos de inconstitucionalidade, responde que também a lei que proíbe as burcas os tinha e o PSD passou-a (embora, em rigor, o PSD já tenha prometido que fará alterações a essa proposta na especialidade, podendo tentar salvaguardar esses aspetos). Neste caso, Hugo Soares já veio jurar: o PSD não entregará uma lei que não esteja conforme à Constituição.

Do lado do Chega, outros obstáculos: o regime mais facilitado para a CPLP (cujos cidadãos têm prazos mais curtos para obter a nacionalidade, por exemplo) tem de ter regras mais apertadas; ninguém que “viva de subsídios” e apoios sociais, no momento do pedido, deve obter a nacionalidade (uma norma que o PSD considera que corre o risco de ser discriminatória); e a obtenção de nacionalidade por documentação fraudulenta deve ser um impedimento irrevogável (para o PSD, pode ser provada durante dez anos; ao fim desse tempo, a nacionalidade já não pode ser retirada).

No Parlamento, André Ventura fazia uma declaração sobre as suas linhas vermelhas “incontornáveis” que, admitia, o PSD considera “excessivas”, enquanto Hugo Soares assistia, encostado a um pilar na zona dos Passos Perdidos — e aproveitou até para provocar o líder parlamentar do PSD, chamando-o a responder em direto, aos jornalistas, às suas exigências; Soares acabou a ironizar e a chamar a Ventura o seu “assessor de imprensa”.

Mas nessa altura Soares avisava: o Chega não deveria esticar mais a corda em público, focando-se nas negociações em privado. Esta quinta-feira, depois de Ventura ter defendido que o PSD estará a “trair o seu eleitorado” se não ceder ao Chega nestes princípios, mantinha que ainda assim as conversações prosseguem e prosseguirão esta madrugada — afirmações que geraram, no PSD, a ideia de que ainda estará disponível para se “aproximar” da proposta social democrata. O Chega garante que se não houver novas cedências levará a sua proposta a votação, em vez de trabalhar em alterações à do PSD.

Já na noite desta quinta-feira, Luís Montenegro dizia que o Governo “não se quer intrometer em atitudes mais ciumentas” dos partidos na discussão sobre a lei da nacionalidade, esperando “sinceramente” que o processo fique concluído brevemente. “Nós queremos resolver os problemas das pessoas e os problemas do país. Não estamos interessados em discutir se o fazemos com o maior apoio ou participação ou colaboração do partido A ou do partido B e muito menos nos queremos intrometer em algumas atitudes mais ciumentas de um e do outro”, disse o chefe de Governo, falando em conferência de imprensa em Bruxelas após uma reunião do Conselho Europeu.

Com acusações de “inflexibilidade” dos dois lados do tabuleiro, o PSD garante que estará, até ao último minuto, a conversar com as duas partes e a tentar obter o consenso mais alargado possível. Resta saber agora se as aproximações do PS lhe garantirão esse consenso ou se ainda há espaço, nas horas finais antes da votação, para que Chega e PSD se entendam.