A aldeia de Mogo de Ansiães, em Carrazeda de Ansiães, Bragança, vai ter um núcleo museológico ligado à tanoaria e o município vai candidatar este ofício ao Inventário Nacional do Património Cultural e Imaterial, adiantou, esta quinta-feira, à Lusa.

“O principal objetivo é manter presente e transmitir entre gerações esta arte. Também é importante chamar à atenção para a tanoaria, que não só em Carrazeda de Ansiães, mas em toda a região vitivinícola do Douro, tem uma importância primordial”, vincou João Gonçalves.

Além da preservação desta arte, em “risco de desaparecimento”, o município tem intenção de candidatar a tanoaria ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

A tanoaria, o fabrico de pipos e barris para armazenar o vinho, chegou a ter “muita expressão” nesta aldeia, onde chegaram a estar abertas oito oficinas em simultâneo. Atualmente, apenas uma se mantém aberta. “É uma profissão que importa guardar memória e perpetuá-la”, reiterou o autarca.

O núcleo vai ser criado num edifício da associação de Mogo de Ansiães, que foi cedido ao município. A infraestrutura vai ser requalificada e adaptada para o efeito e depois instalados os conteúdos.

O local servirá de centro interpretativo, onde estará uma exposição permanente, mas também atividades de demonstração e promoção. “Teremos sempre a hipótese, ao visitar, de saber como eram fabricados, mas também associadas a estas artes promovemos ‘workshops’ onde as pessoas podem vivenciar a forma como eram fabricados estes pipos e estas barricas na época”, adiantou João Gonçalves.

A realização do núcleo museológico representa um investimento de 700 mil euros, 75% financiados pelo Norte 2030.

O município conta ainda com o apoio técnico e científico da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, no mapeamento, registo e divulgação desta arte.

João Gonçalves prevê que as obras estarão acabadas e o espaço aberto aos visitantes dentro de um ano.

O Núcleo Museológico da Tanoaria fará parte do Museu da Memória Rural, “destinado ao estudo e à recolha das tradições e saberes concelhios e regionais”, com sede em Vilarinho da Castanheira. Dele fazem parte o Núcleo Museológico do Azeite, Lagar de Azeite de Lavandeira, o Núcleo do Moinho de Vento, o Núcleo dos Moinhos de Rodízio da Ribeira do Couto, o Núcleo Museológico da Telha, Telheira de Luzelos, e o Núcleo do Ferreiro e do Ferrador.