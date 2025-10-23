Morreu cineasta Patrícia Saramago, que esteve na montagem de "No Quarto de Vanda"

Patrícia Saramago nasceu em Lisboa, em 29 de outubro de 1975, e formou-se pela Escola Superior de Teatro e Cinema, entre 1993 e 1996, segundo a sua biografia disponível no site dos Encontros de Cinema da Associação Luzlinar e na International Movie Data Base (IMdB).

O seu trabalho foi essencialmente o de montadora, no qual se especializou, mas no cinema foi também assistente de realização e anotadora, em diferentes produções, e atriz pontual em A Portuguesa, de Rita Azevedo Gomes, e Tentação, de Joaquim Leitão.

Ao longo de quase duas décadas trabalhou com cineastas como Alberto Seixas Santos, Sérgio Tréfaut, Miguel Gonçalves Mendes e João Onofre.

Entre os muitos projetos que marcaram a sua carreira, a academia destaca No Quarto de Vanda (2000) e Ne Change Rien (2009), de Pedro Costa, Frágil Como o Mundo (2001) e A Portuguesa (2018), de Rita Azevedo Gomes, Com Que Voz (2009), de Nicholas Oulman, Estive em Lisboa e Lembreime de Você (2015), de José Barahona, Vadio — I Am Not a Poet, de Stefan Lechner, e Kutchinga (2021), de Sol de Carvalho.

As “curtas” Les Habitants, de Maureen Fazendeiro, e Nabia, de Sabrina D. Marques, ambas de 2025, apresentam-se como os seus últimos trabalhos.

Patrícia Saramago fez parte da equipa de “Deserto Particular”, do realizador brasileiro Aly Muritiba, candidato do Brasil a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional, em 2022.

“Com obras tão variadas e com uma presença discreta, mas vital, por detrás das câmaras, Patrícia Saramago ajudou a dar forma, ritmo e voz a histórias que nos tocam. O seu percurso dedicado à arte da montagem deixa memória e inspiração”, conclui a Academia.