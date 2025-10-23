A Polícia Judiciária (PJ) deteve na zona de Loures, Lisboa, uma portuguesa, de 32 anos, procurada pelas autoridades alemãs por uma acusação de dois crimes de branqueamento, tendo ficado em prisão preventiva a aguardar extradição.

Segundo uma nota da Judiciária, a mulher era alvo de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades alemãs e foi localizada na zona de Loures pela Unidade de Informação Criminal da PJ.

A PJ refere que os factos ocorreram entre agosto e outubro de 2021 em Hamburgo, na Alemanha, acrescentando que para a prática dos crimes, a conta bancária da arguida terá sido “utilizada para dezenas de milhares de euros pudessem transitar para outras contas decorrente de práticas de crimes contra o património”.

Por estes factos, adianta, poderá vir a ser condenada numa pena de 10 anos de prisão.

A detida foi presente no Tribunal da Relação de Lisboa, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A detida irá ainda este mês ser extraditada para a Alemanha, estando o processo de extradição a cargo da Unidade de Cooperação Internacional da Polícia Judiciária.