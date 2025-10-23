Os deputados socialistas eleitos pela ilha do Pico, Mário Tomé e Marta Matos, afirmaram esta quinta-feira que o Governo Regional “continua a esconder” o estudo complementar sobre a ampliação da pista do aeroporto daquela ilha açoriana.

Citado em nota de imprensa, Mário Tomé afirma que o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) admitiu em março, em resposta a um requerimento do PS, que “o documento se encontrava em fase de análise”, mas “nunca mais prestou qualquer esclarecimento público sobre o seu conteúdo, conclusões ou data de divulgação”.

O projeto contempla ampliar a pista do aeroporto do Pico em cerca de 690 metros para oeste, tem um custo estimado de 30 milhões de euros e espera-se que seja cofinanciado em 85% por fundos comunitários.

Na sequência de uma declaração política feita esta quinta-feira junto aeroporto do Pico, o deputado disse que “este silêncio prolongado demonstra que o Governo [dos Açores] não tem nem vontade nem estratégia para concretizar uma obra que é vital para o desenvolvimento do Pico”.

O parlamentar refere que, em janeiro, os deputados do PS tentaram reunir-se com a direção do aeroporto para “obter esclarecimentos sobre o processo”, mas a reunião foi “recusada pelo conselho de administração da SATA”, que “exigiu um plano prévio de pontos a discutir”, o que, para o maior partido da oposição, é um “evidente pretexto para evitar prestar contas sobre o atraso do projeto”.

Segundo Mário Tomé, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, “chegou a afirmar, durante a visita estatutária ao Pico em 2024, que ‘seria um investimento estúpido’ prolongar a pista com base no projeto já existente”.

Para o PS Açores, esta é uma declaração “profundamente infeliz e ofensiva para todos os picarotos, que há décadas reivindicam a melhoria das acessibilidades à ilha”.

“O que o Governo está a fazer é empurrar o assunto com a barriga, numa tentativa de adiar o inevitável. A ampliação da pista é o passo decisivo para consolidar o crescimento do Pico, atrair investimento privado e garantir mais voos e menos constrangimentos”, sublinhou Mário Tomé.

A 21 de março, Rui Matos, presidente do Conselho de Ilha do Pico, no final de uma reunião com o governo açoriano, na Madalena, disse aos jornalistas que a questão da ampliação da pista do aeroporto “é um processo complexo” e difícil, porque exige “muitos pareceres técnicos”.

Rui Matos referiu que o presidente do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, salientou no encontro que, “assim que tiver respostas” sobre a situação, as mesmas serão dadas.

O Conselho de Ilha vai “continuar atento” ao desenrolar do processo, garantiu, na altura.