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A Comissão Regional do PS Madeira agendou esta quinta-feira as eleições internas para a nova liderança para 13 de dezembro e o congresso para os dias 10 e 11 de janeiro de 2026, indicou o ainda presidente Paulo Cafôfo.

“Este é um momento em que se abre um novo ciclo no Partido Socialista“, disse, vincando ser importante que a nova liderança do PS Madeira tenha “espaço e tempo” para implementar e consolidar o seu projeto.

Paulo Cafôfo, que falava após a reunião da Comissão Regional, que decorreu na sede do partido, no Funchal, sublinhou a importância de os militantes apoiarem “com lealdade” a nova liderança, independentemente das divergências.

“Mais do que união, julgo que o Partido Socialista precisa de ter um espírito de equipa, e digo um espírito de equipa porque numa equipa pode haver pessoas com opiniões divergentes e diferentes, mas temos de trabalhar em equipa com os mesmos objetivos e com um objetivo maior: ganhar”, argumentou.

O ainda presidente do PS Madeira avisou que a nova liderança precisa de ter tempo para consolidar o projeto, mobilizar os militantes, atrair novos militantes e desenvolver projetos com a sociedade civil.

“Um tempo que eu não tive, porque esperava por quatro anos e aconteceram-me de rajada várias eleições”, disse.

Paulo Cafôfo confirmou a sua saída da liderança da estrutura regional PS na noite de 12 de outubro, após a divulgação dos resultados das eleições autárquicas na Região Autónoma da Madeira.

Os socialistas perderam a Câmara Municipal da Ponta do Sol, uma das três que lideravam, para a coligação PSD/CDS-PP, e também ficaram sem representação na vereação de quatro municípios, mantendo-se apenas no governo de Machico e Porto Moniz.

No Funchal, o principal município da Madeira, o PS passou de cinco vereadores para um, num executivo composto por 11 elementos, com seis eleitos do PSD/CDS-PP, dois do JPP, dois do Chega e um socialista.

A 14 de outubro, o socialista Ricardo Franco, ex-presidente da Câmara Municipal de Machico, que terminou agora o terceiro mandato, apresentou, em conferência de imprensa, a sua candidatura à presidência dos socialistas madeirenses, afirmando que o partido só terá futuro quando se unir e banir “a cultura do ódio e do divisionismo interno”.

Já esta quinta-feira, Célia Pessegueiro, que liderava a Câmara Municipal da Ponta do Sol desde 2017, confirmou, no âmbito da reunião da Comissão Regional, que vai preparar uma candidatura à presidência da estrutura regional do PS.