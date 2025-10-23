Trump recua no envio de mais agentes federais para São Francisco depois de conversar com presidente da cidade

Agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA começaram a chegar esta quinta-feira à Ilha da Guarda Costeira, Alameda, na Califórnia, para apoiar os esforços federais de rastrear imigrantes que se encontrem ilegalmente no país.

Várias centenas de pessoas, muitas a cantar hinos e a segurar cartazes com frases como “Sem ICE nem tropas na Baía”, referindo-se ao Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, reuniram-se na base, logo após o amanhecer.

A polícia usou, pelo menos, uma granada de efeito flash para dispersar alguns manifestantes na entrada.

Os organizadores daquela iniciativa de protesto apelaram aos manifestantes para que permanecessem em paz, enquanto uma linha de oficiais da Guarda Costeira, de capacetes, observava de fora da entrada.

Lurie disse esta quinta-feira de manhã que recebeu uma chamada telefónica de Trump na quarta-feira à noite, na qual o presidente lhe disse que estava “a cancelar quaisquer planos para uma operação a nível federal em São Francisco”.

Lurie afirmou, em comunicado, que a Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, “reafirmou essa orientação” numa conversa na manhã desta quinta-feira.

Porém, não ficou claro se o presidente estava a cancelar uma colocação da Guarda Nacional ou a interromper a aplicação da lei de imigração por agentes da CBP.

O gabinete de Lurie não respondeu a pedidos de esclarecimento. Lurie planeou uma conferência de imprensa ao meio-dia para discutir a situação mais a fundo.

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O San Francisco Chronicle, citando uma fonte anónima com conhecimento da operação, relatou na quarta-feira que mais de 100 agentes da CBP e outros agentes federais chegariam esta semana.

Lurie e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, ambos democratas, condenaram a ação, dizendo que tinha como objetivo provocar protestos violentos.

Trump tem dito repetidamente que planeia enviar tropas da Guarda Nacional para São Francisco para combater o crime, mas a sua administração não apresentou um cronograma para fazê-lo.

As suas afirmações sobre o crime fora de controlo na cidade, de cerca de 830.000 habitantes, deixaram os líderes locais e estaduais perplexos, que apontam para estatísticas que mostram que muitos tipos de crimes estão em níveis historicamente baixos.

Trump enviou a Guarda para Washington e Memphis, Tennessee, para ajudar a combater o que ele disse ser um crime desenfreado. Los Angeles foi a primeira cidade para onde Trump enviou a Guarda, argumentando que era necessário proteger edifícios e agentes federais, enquanto os manifestantes reagiam contra detenções em massa relacionadas com imigração. O chefe de Estado norte-americano também disse que as tropas são necessárias em Chicago e Portland, Oregon.

Processos de responsáveis democratas em ambas as cidades impediram até agora que as tropas saíssem para as ruas da cidade.

Coast Guard Island é uma ilha artificial, formada em 1913, e a Guarda Costeira estabeleceu lá a primeira base em 1926.

A ilha é propriedade do governo federal e não está aberta ao público em geral, pelo que são exigidos cartões de identificação específicos do governo a visitantes. A Guarda Costeira faz parte do Departamento de Segurança Interna, que também inclui o ICE e o CBP.