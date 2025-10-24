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O CDS-PP vai reunir o seu Conselho Nacional na terça-feira à noite para analisar os resultados das eleições autárquicas e discutir as eleições presidenciais do início do próximo ano.

Esta reunião extraordinária vai decorrer na terça-feira à noite na sede do partido, em Lisboa.

De acordo com informação divulgada pela assessoria do partido, da ordem de trabalhos consta a análise dos resultados eleitorais das eleições autárquicas, bem como as eleições presidenciais de janeiro do próximo ano.

Os conselheiros vão ainda fazer uma análise sobre a atual situação política.

Esta reunião do órgão máximo do partido entre congressos acontece do dia da votação na generalidade do Orçamento do Estado para o próximo ano.

O CDS-PP ainda não se posicionou sobre as próximas eleições presidenciais. Há cerca de um mês, o presidente do CDS-PP, Nuno Melo, disse que só falaria de eleições presidenciais após as autárquicas de 12 de outubro, e assumiu que se o antigo líder do partido Paulo Portas se candidatar, terá o apoio do partido e o seu.

Nas últimas eleições autárquicas, nas quais concorreu em lista próprias e também integrando coligações, a maioria das quais com o PSD, o CDS-PP manteve-se como o quarto partido com mais presidentes de câmaras municipais.

O partido conseguiu manter a presidência das seis câmaras municipais que já liderava e elegeu também um sétimo presidente de câmara, em coligação com o PSD.