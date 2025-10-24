O festival Lux Interior, que vai decorrer em dezembro em Coimbra, dedica a sua sexta edição a vozes femininas, contando com concertos de Três Tristes Tigres e Raquel Ralha, entre outros projetos, foi anunciado esta sexta-feira.

O festival vai contar com três noites de concertos, a 4, 5 e 7 de dezembro, no Teatro Académico Gil Vicente (TAGV) e no Salão Brazil, afirmou esta sexta-feira a editora conimbricense Lux Records, que organiza o festival, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

No ano em que a editora celebra 30 anos, o festival Lux Interior será inteiramente dedicado a vozes femininas, contando com a presença de vários projetos que têm mulheres como vocalistas. A ideia começou por um convite a Raquel Ralha, “única artista que tocou em todas as edições do festival sempre em projetos diferentes [Mancines, The Twist Connection, Belle Chase Hotel, entre outros], que foi desafiada a fazer um concerto só com canções escritas por ela”, disse à Lusa o responsável da editora, Rui Ferreira.

“Depois de marcar o concerto da Raquel e com a Tracy Vandal a sair com disco nesta altura, percebi que poderia ter uma edição só com mulheres a cantar”, aclarou.

O festival abre no TAGV com concerto de Keissy & Marginália, projeto liderado pela brasileira a residir em Coimbra Keissy Carvelli, que deverá lançar disco em breve pela Lux Records. Nessa mesma noite, atuará também Três Tristes Tigres, banda nascida nos anos 1990 e que apresenta em Coimbra o seu novo disco, Arca.

A 5 de dezembro, será a vez do concerto especial de Raquel Ralha, assim como a apresentação do primeiro disco de originais que junta Tracy Vandal e John Mercy, com chancela da Lux, duo que no passado já lançou um álbum de versões. Para 7 de dezembro, no Salão Brazil, fica reservada “a noite mais rock”, adiantou Rui Ferreira.

Naquele espaço da Baixa, vão tocar os Cariño Muerto, projeto de Lorena Sequeyro e de João Delicado, e os So Dead, banda que lançou este ano o seu segundo álbum, pela Lux.

O festival é realizado em parceria com o TAGV e o Salão Brazil.

O Lux Interior nasceu em 2017, tendo já recebido nomes como Mão Morta, Belle Chase Hotel, Legendary Tigerman, Clã, Club Makumba, Sensible Soccers e Samuel Úria, entre outros, num festival que dá sempre espaço a projetos presentes no seu catálogo editorial.