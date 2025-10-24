O Gil Vicente pode igualar esta sexta-feira provisoriamente o Sporting no segundo lugar da I Liga de futebol, se vencer em casa do Alverca, no jogo de abertura da nona jornada da prova, que é liderada pelo FC Porto.
Os gilistas ocupam o quarto lugar da prova, a três pontos do bicampeão nacional e a dois do Benfica, terceiro classificado, que será ultrapassado de forma provisória pela equipa de Barcelos, caso esta se imponha no terreno do nono classificado.
Os encarnados poderão responder no dia seguinte, sábado, quando receberem o Arouca, 11.º posicionado, num dia que ficará marcado pelas eleições para os órgãos sociais do clube lisboeta para o quadriénio 2025-2029.
O Sporting apenas entra em ação no domingo, em casa do Tondela, 17.º e penúltimo colocado, enquanto o FC Porto, líder isolado do campeonato, com três pontos de vantagem sobre os leões, encerra a ronda na segunda-feira, ao visitar o Moreirense, quinto classificado.