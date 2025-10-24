A Santa Casa da Misericórdia de Lamego anunciou esta sexta-feira que reforçou o seu Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e passou a ter um Centro de Dia, dando assim uma resposta mais forte às necessidades relacionadas com o envelhecimento.

“Este é um momento histórico para a Misericórdia de Lamego, porque estamos a reforçar ainda mais a nossa posição no seio do setor social e solidário da região”, sublinhou o provedor desta instituição de solidariedade social, António Carreira.

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego (distrito de Viseu) celebrou novos acordos de cooperação com o Instituto da Segurança Social que permitem que o SAD passe a ter capacidade para servir uma centena de utentes, dos quais 85 serão comparticipados.

Segundo o responsável, o SAD “já é uma referência na prestação de cuidados e serviços ao domicílio”.

“Nos últimos anos, foram introduzidas várias melhorias na qualidade no serviço prestado que vão, a partir de agora, beneficiar mais utentes. Acreditamos que esta valência crescerá muito no futuro”, frisou António Carreira.

Em simultâneo, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego acrescentou à sua oferta de serviços destinados à terceira idade um Centro de Dia com capacidade para receber 60 utentes.

“É uma resposta ao envelhecimento que não tínhamos, mas que aceitámos na sequência de um desafio colocado pelo Estado para assumirmos essa responsabilidade, depois da liquidação da antiga APITIL (Associação Pela Infância e Terceira Idade de Lamego)”, afirmou o provedor.

Na sua opinião, o Centro de Dia será um importante pilar para a instituição e “um instrumento de inclusão social“.

O Centro de Dia está a funcionar provisoriamente em instalações municipais na Avenida Padre Alfredo Pinto Teixeira, em frente à Igreja da Graça, e “presta um conjunto de serviços estruturados que contribuem para a manutenção dos idosos e dos doentes crónicos no seu meio sociofamiliar, com medidas de acompanhamento para combater o isolamento e para prolongar a dignidade das suas vidas”.

A Santa Casa da Misericórdia também celebrou um novo acordo através do qual a Segurança Social garante a comparticipação financeira das mensalidades a pagar por 35 utentes deste Centro de Dia.

Para que consiga “garantir a melhoria da qualidade e eficácia destas respostas sociais”, a instituição já contratou mais profissionais qualificados.