O Governo estima em mil milhões de euros e, por isso, uma “má decisão de política económica”, descer todo o IVA da restauração de 23% para 13%, como sugerido pelo Chega.

“Se o senhor deputado acha que os contribuintes portugueses devem dar um benefício fiscal a um setor específico de mil milhões…”, declarou Miranda Sarmento, ministro das Finanças, na audição parlamentar sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2026, indicando que seria o mesmo que reduzir 3 pontos do IRC, colocar o IRS Jovem como inicialmente o governo pretendia, reduzir 1 ponto da taxa normal de IVA ou dois pontos na taxa reduzida.

Para concluir: “Parece-me que seria uma má decisão de política económica”.

Foi precisamente o contrário, reverter a redução e colocar o IVA da restauração nos 23%, que a U-Tax, unidade criada para as questões tributárias, defendeu num relatório de avaliação aos benefícios fiscais. Essa unidade recomenda mesmo a a reposição da taxa máxima do IVA na restauração para 23%. A taxa de IVA a 23% na restauração aplica-se a bebidas alcoólicas, refrigerantes, sumos e águas gaseificadas, sendo o restante taxado a 13%.

Perante a resposta de Miranda Sarmento, o Livre indicou que vai fazer uma proposta responsável sobre o IVA em sede de especialidade, não indicando em que sentido.

Aumentos na função pública estão fechados. Aumentar número de funcionários “é um erro e um desperdício de dinheiro dos portugueses”.

Um outro “não” foi dado por Miranda Sarmento sobre uma maior subida de aumentos salariais à função pública. E garantiu que o Estado não pode continuar a aumentar o número de funcionários.

O ministro das Finanças assume que os aumentos da função pública — que estão na proposta orçamental — não são uma proposta, mas sim o acordo assinado em novembro.

“Em novembro chegámos a acordo com duas estruturas — não chegamos a acordo com Frente Comum que marcou a greve desta sexta-feira — para aumentos entre 2025 e 2028. Não estamos a propor, já chegámos a um acordo que vigora até 2028 e estamos a cumprir“.

E realça a valorização de 19 carreiras da administração pública através de 25 acordos, que abrange metade dos trabalhadores da função pública. “Carreiras que não eram revistas há muitos anos”. Além do aumento geral foram revistas carreiras de metade dos funcionários “e estamos nesse acordo a rever mais um conjunto de carreiras até final de 2027 e estamos mais à frente do que aquilo que era cronograma de acordo”.

A função pública, atira Miranda Sarmento, “está a ter uma forte valorização como nunca teve nas últimas décadas e como não teve nos anos em que o PCP apoiou o governo do partido socialista”.

Quanto ao congelamento no número de trabalhadores inscrito na proposta orçamental, o ministro das Finanças indica: “Não podemos continuar a aumentar o número trabalhadores. Continuar a aumentar não significa que vamos ter melhores serviços”. E diz que os funcionários aumentaram 100 mil na governação socialista e “em 2024 não estavam melhor que em 2015 insistir nessa fórmula é um erro e um desperdício de dinheiro dos portugueses”.