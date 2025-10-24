O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou 106 milhões de euros e aprovou quase 9.000 candidaturas na última semana, de acordo com o último relatório de monitorização.

O total de pagamentos está em 9.394 milhões de euros, o que representa 42% da dotação e do valor contratado e 41% do aprovado, revelou o documento, que tem dados até quarta-feira.

Com os maiores valores recebidos estão as empresas (3.365 milhões de euros), as entidades públicas (1.938 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.344 milhões de euros).

As empresas públicas (942 milhões de euros) e as escolas (609 milhões de euros) fecham os cinco primeiros lugares da tabela.

Seguem-se as instituições do ensino superior (353 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (329 milhões de euros), as famílias (281 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (234 milhões de euros).

Já as aprovações de projetos fixaram-se em 22.453 milhões de euros, abaixo dos 22.745 milhões de euros reportados na semana anterior.

Este valor corresponde agora a 101% da dotação e do montante contratado.

A liderar estão as empresas (6.417 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.810 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (4.451 milhões de euros).

Destacam-se também as empresas públicas (3.065 milhões de euros) e as escolas (1.038 milhões de euros).

Abaixo disto estão as instituições do ensino superior (844 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (824 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (660 milhões de euros) e, por último, as famílias (345 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 405.128 candidaturas, sendo que 355.917 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas ascenderam a 272.576, mais 8.955 face à semana anterior.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela Covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.