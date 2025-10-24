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Cinco civis ucranianos terão sido mortos a tiro por tropas russas na localidade de Zvanivka, no distrito de Bakhmut, na região de Donetsk. A denúncia foi feita pelo Ministério Público da região num comunicado publicado no Telegram onde contam a história da morte de um pai, dois filhos e dois vizinhos às mãos das tropas. Daquela família, lê-se, só a mãe terá sobrevivido.

O caso aconteceu no passado dia 20 de outubro, segunda-feira. Nesse dia, conta-se no comunicado, “um casal e o seu filho adulto estavam escondidos na cave de uma casa”. O filho mais novo da família tinha ido “à casa dos vizinhos para buscar água”.

“Pouco depois, militares da Federação Russa invadiram o abrigo onde a família se encontrava e começaram a interrogá-los sobre a localização dos militares ucranianos na localidade. Não obtendo qualquer informação, acabaram por se retirar”, continuam.

Contudo, um deles voltou para trás. Com uma “arma automática” nas mãos, o soldado disparou sobre a família no abrigo, matando o pai e o filho mais velho. A mãe terá ficado ferida por uma bala na mandíbula. Ainda assim, quando recuperou a consciência, foi à procura do filho mais novo na casa dos vizinhos. Quando chegou, encontrou-o morto, ao lado dos corpos dos vizinhos, uma mulher de 62 anos e o seu filho, com 30 anos de idade.

Apesar dos ferimentos, conta a procuradoria, a mãe “conseguiu chegar a território controlado pela Ucrânia, de onde foi levada para o hospital”. Lá, foi interrogada pelas autoridades ucranianas, que “registaram o depoimento de mais um crime de guerra contra a população civil”, acrescenta ainda o Ministério Público que está agora a investigar o caso.

O Ministério Público de Donetsk abriu uma investigação ao caso, acusando as tropas de “cometerem um crime de guerra que causou a morte de pessoas“.

“Atualmente, estão a ser realizadas ações de investigação urgentes, destinadas a apurar todas as circunstâncias do incidente e os militares das Forças Armadas da Federação Russa envolvidos na sua prática”, acrescentaram.