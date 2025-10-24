O líder do Chega acusou esta sexta-feira o seu adversário Gouveia e Melo de andar aos ziguezagues e de se colar ao PS e ao BE, ao refutar as críticas de que o seu partido é uma ameaça para a democracia.

“Quem começa uma candidatura presidencial a dizer que quer ser o candidato fora do sistema e acaba a dizer o mesmo que diz o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, quem faz ziguezagues, avanços e recuos não sou eu. É o almirante Gouveia Melo”, declarou Ventura aos jornalistas no Entroncamento, distrito de Santarém.

O líder do Chega criticou ainda o facto de Gouveia e Melo ter adotado posições que, segundo ele, se alinham com as de outros partidos, como o BE e o PS, citando como exemplos, as afirmações de que Mário Soares é o seu exemplo de presidente e que um imigrante, ao fim de dez anos, é tão português como qualquer outro cidadão.

“Isto é o mesmo que diz o BE e é o mesmo que diz o PS. Nós, do almirante Gouveia Melo, cada vez mais percebemos que não sabemos o que ele pensa. Não sabemos o que é que ele pensa sobre economia, sobre imigração, sobre corrupção, sobre nacionalidade”, declarou.

Ventura questionou, por fim, quem representa realmente um perigo para a democracia: “É quem todos os portugueses sabem ao que vem e o que pensa ou quem se apresenta como uma coisa e acaba a dizer outra? Quem é o perigo para a democracia? Sou eu ou é quem está a esconder dos portugueses aquilo que é e aquilo que quer ser como presidente?”.

Em entrevista ao Expresso, Gouveia e Melo admitiu que o Chega poderia constituir um risco para os valores democráticos fundamentais do país, sublinhando a necessidade de uma liderança que promova a unidade nacional e respeite as instituições democráticas.

As eleições presidenciais vão realizar-se em 18 de janeiro de 2026.