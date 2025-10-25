Espetáculos musicais de A Garota Não e Surma sobem este sábado ao palco do Centro Cultural de Paredes (CCP), no distrito do Porto, para assinalar o primeiro aniversário desta infraestrutura cultural, que anunciou a programação até final do ano.

A Garota Não garante o primeiro concerto, no Grande Auditório do CCP, pelas 21h30. Segundo a apresentação do espectáculo, A Garota Não “promete uma atuação que combina poesia, atitude e uma sonoridade poderosa“.

Segue-se, pelas 23h00, o concerto de Surma, no Pequeno Auditório, com João Hasselberg e Pedro Melo Alves.

O trio vai desafiar “novas fronteiras para o concerto ao vivo, convocando o público a mergulhar na própria interação” do espetáculo, lê-se na apresentação dos concertos.

Na segunda-feira, dia 27, a agenda do CCP inclui “Os Lusíadas como nunca os ouviu”, por António Fonseca, um programa de mediação dirigido a alunos do ensino secundário.

Até ao final do ano, o CCP apresenta ainda espetáculos de ópera, dança, teatro, teatro infantil e música, com destaque para La Traviata, a ópera de Verdi, numa produção Ópera 2001 que será apresentada em 01 de novembro.

Nos dias 2 e 3 de novembro, a companhia Formiga Atómica, com Catarina Requeijo e Inês Barahona, desenvolve a oficina para escolas e famílias assente sobre a dúvida “É Bom Mandar?”.

Também em novembro, para o dia 8, está agendada a apresentação do espetáculo de dança Barro, terra molhada onde a bota escorrega, da companhia Instável, com participação da coreógrafa Mafalda Deville, atuação do Drumming — Grupo de Percussão e envolvimento da comunidade.

Para dia 15, a programação prevê um concerto pela Banda de Música de Cete, os Galadum Galundaina e o Amicitia Chorus.

O mês de novembro conta ainda com duas peças de teatro: Uma brancura luminosa, do Nobel da Literatura Jon Fosse, com Sandra Barata Belo e Ricardo Pereira, na interpretação, no dia 22; e A Feira, a partir do Auto da Feira, de Gil Vicente, no dia 26, pela companhia Astro Fingido, envolvendo alunos da Escola Secundária de Paredes.

No encerramento do mês, no dia 29, será a vez da stand up comedy de Luís Franco Bastos.

Em dezembro, o CCP apresenta, logo no dia 5, o bailado O Lago dos Cisnes, sobre música de Tchaikovsky, numa produção da Classic Stage, e, nos dias 11 e 12, o espetáculo de teatro infantil Pinóquio, pelo grupo Teatrosfera.

Entre um e outro, no dia 7, a companhia Astro Fingido regressa a cena, desta vez com a peça Dilema Capital — 7 Pecados na Vida Inusitada dos Artistas, a partir de Sete Pecados Capitais, de Bertolt Brecht.

Explica a companhia de Paredes que partiu para este espetáculo porque lhe “agradou o desafio lançado pelo autor: como não pecar numa sociedade em que é imperativo desobedecer à moral que nos formou, para sermos bem sucedidos?”

“Com Dilema Capital — 7 Pecados na Vida Inusitada dos Artistas procuramos refletir sobre a nossa condição de artistas numa sociedade capitalista, reflexão essa que também se volta para nós mesmos. Sem lamentos, com capacidade de auto-análise, assumimos que, apesar das dificuldades, não nos vemos a fazer mais nada. Queremos continuar a fazer teatro!”, garantem os elementos da Astro Fingido, na apresentação da obra.

A programação de 2025 do CCP termina com um concerto da Orquestra Barroca da Casa da Música e do Coro da Casa da Música, no dia 21 de dezembro, com o cravista, organista e maestro britânico Laurence Cummings, na direção e solista em cravo.

Os ingressos rondam os 15 euros por espétaculo, sujeito a descontos para menores de 30 e maiores de 65 anos de idade.

O CCP, erguido sobre o antigo edifício da Adega Cooperativa de Paredes, numa intervenção que preservou a identidade industrial original, foi inaugurado em 26 de outubro do ano passado e inclui, entre outros espaços, um Grande Auditório, com mais de 500 lugares sentados, um Pequeno Auditório, com 150, e a Paredes Arena, um multiusos com lotação até 2.000 pessoas.