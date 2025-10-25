Cinco pessoas ficaram este sábado desalojadas na sequência de um incêndio habitacional em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da Proteção Civil, adiantando também que o incidente não causou feridos.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o alerta para a ocorrência foi dado às 14h37 na Rua do Outeiro, na freguesia de Labruja, em Ponte de Lima.

No local estiveram 16 operacionais e seis viaturas dos bombeiros de Ponte de Lima, segundo a mesma fonte, não havendo feridos a registar.