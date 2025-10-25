A polícia do estado alemão da Baviera desmantelou uma rede de falsificadores de quadros de Picasso, Rembrandt van Rijn e Frida Kahlo, numa operação que levou a buscas na Alemanha, Suíça e Lichtenstein e encontrou quase vinte obras falsificadas à venda por valores que chegaram aos milhões de euros.

O principal suspeito é um homem de 77 anos do sul da Alemanha, que seria diretamente ajudado por um colaborador que alegadamente emitia falsos certificados, de 74 anos. Ao todo, há dez cúmplices que colaboraram neste esquema, lê-se num comunicado emitido pela polícia.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades quando o principal suspeito tentou vender duas obras do pintor espanhol Pablo Picasso no mercado de arte, uma delas o retrato de Dora Maar. Após as investigações, descobriu-se que também tinha posto à venda o quadro De Staalmeesters, pedindo cerca de 130 milhões de euros. O “mais bizarro”, dizem, é que esta obra está atualmente exposta no Rijksmuseum, em Amesterdão.

“Os acusados tentaram convencer potenciais compradores de que a sua pintura era a verdadeira original mais antiga. Segundo eles, até mesmo o mundialmente famoso Rijksmuseum, em Amesterdão, que há décadas exibe a Staalmeesters, teria apenas uma cópia mais recente”, lê-se. Porém, esclarecem, o quadro que os falsificadores tentaram vender era “uma cópia, presumivelmente do século XX“, que pertencia a uma cidadã suíça de 84 anos.

Na manhã do dia 15 de outubro, foram realizadas buscas em onze cidades alemãs, incluindo Berlim, Estugarda e Munique, assim como no Lichtenstein e em cinco cantões da Suíça. Na casa da cidadã suíça, um especialista em arte confirmou que a obra era mesmo uma imitação.

Ao todo, 19 obras falsificadas foram descobertas, incluindo versões de Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Joan Miró e Amedeo Modigliani. Todas foram postas à venda com preços entre 400 mil a 14 milhões de euros. Segundo a Reuters, a polícia disse não saber se alguma das pinturas foi mesmo vendida.