Nos primeiros nove meses do ano, o mercado mundial transaccionou 14,7 milhões de automóveis eléctricos, confirmando o crescente interesse por este tipo de veículos, cujo volume de vendas cresceu 26% face ao período homólogo de 2024. Mas se este incremento na procura por modelos a bateria impressiona, é ainda mais notável que só em Setembro tenham sido adquiridos 2,1 milhões de veículos novos, no que passou a ser o melhor mês de sempre na história dos eléctricos. Como seria de esperar, a maioria dos modelos exclusivamente a bateria foi vendida na China, que comercializou 1,3 milhões de unidades.

De acordo com a consultora Rho Motion, além da China, também os EUA contribuíram para o novo recorde, à semelhança do Reino Unido e da Coreia do Sul. Em solo europeu, foram vendidas 427 mil unidades em Setembro, o que corresponde a um aumento de 36% face a 2024. A Alemanha, o maior mercado do Velho Continente para a venda de veículos, a bateria ou não, parece estar a guardar-se para 2026, uma vez que a partir de 1 de Janeiro o Governo local reporá os incentivos à venda de modelos eléctricos, num total de 3 mil milhões de euros, com o objectivo de salvar os construtores germânicos. Curiosamente, as marcas alemãs foram colocadas nesta situação delicada, em grande parte, depois das ajudas terem sido retiradas no final de 2023.

No acumulado de 2025, até Setembro, o maior contributo para as vendas mundiais foi dado pela China, que comercializou 9 milhões de unidades, um incremento de 24% face a 2024. O segundo maior mercado global para eléctricos foi a Europa, com 3 milhões de veículos, a crescer 32%, relegando os EUA para a 3.ª posição, ao transaccionarem apenas 1,5 milhões de unidades, o que representa um crescimento de 11%. O resto do mundo, tudo somado, foi responsável pela compra de 1,2 milhões de modelos eléctricos, mais 48% do que no mesmo período do ano anterior.