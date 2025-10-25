O anúncio canadiano em que se ouvia excertos de discursos do ex-Presidente norte-americano Ronald Reagan a criticar a aplicação de tarifas ainda não é um assunto encerrado para o atual líder dos Estados Unidos da América (EUA). Numa publicação na rede social Truth Social este sábado, Donald Trump tomou medidas contra o país vizinho pela “grave distorção dos factos” e pelo “ato hostil”. “Estou a aumentar as tarifas ao Canadá em 10% sobre aquilo que eles estão a pagar agora”, anunciou.
“O Canadá foi apanhado, em flagrante, a transmitir um anúncio fraudulento do discurso de Ronald Reagan sobre tarifas”, denunciou Donald Trump, que recordou que a Fundação Reagan já deixou críticas à publicidade por “usar áudios seletivos” e por não ter sido pedido autorização de antemão para que a voz do antigo Presidente dos EUA fosse utilizada.
De acordo com o Presidente norte-americano, este anúncio tinha um “único objetivo”: “Era a esperança do Canadá para que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos viesse em seu auxílio nas tarifas que foram aplicadas para prejudicar os Estados Unidos”. “Agora, os Estados Unidos são capazes de se defenderem contra as tarifas elevadas e prepotentes do Canadá (e também do resto do mundo).”
Na publicação, Donald Trump alegou que Ronald Reagan “adorava tarifas” para defender a “segurança nacional e a economia”. “Mas o Canadá disse que ele não”, queixou-se o Presidente norte-americano. O chefe de Estado criticou também que o anúncio tenha sido transmitido durante o campeonato final norte-americano de basebol.
Esta sexta-feira, o governo da província canadiana Ontario garantiu que o anúncio seria retirado do ar na segunda-feira. No X, o governador Doug Ford referiu que “a intenção foi iniciar uma conversa sobre que tipo de economia é que os norte-americanos querem construir e o impacto das tarifas nos trabalhadores e negócios”.
No entanto, após falar com o primeiro-ministro canadiano Mark Carney, Doug Ford sublinhou que seria retirado do ar “para que as conversas” comerciais com os Estados Unidos pudessem retomar. Isto porque o Presidente norte-americano já tinha assinalado que as negociações com o Canadá tinham ficado suspensas.
Our intention was always to initiate a conversation about the kind of economy that Americans want to build and the impact of tariffs on workers and businesses. We've achieved our goal, having reached U.S. audiences at the highest levels. I've directed my team to keep putting our…
— Doug Ford (@fordnation) October 24, 2025