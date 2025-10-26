Para o director de Diversificação da Aston Martin, Stefano Saporetti, a marca vê “o imobiliário de luxo como uma extensão na continuidade do mundo automóvel”. Daí que o construtor britânico se associe frequentemente a projectos residenciais que têm por alvo os mesmos clientes dos seus automóveis, que exigem o melhor e estão dispostos a pagar por isso. O mais recente exemplo disso é um prédio de apartamentos de luxo em Daytona Beach, na Florida, as Aston Martin Residences Beach Shores.

De acordo com o director criativo da marca, Marek Reichman, “há uma procura por maior integração e uma partilha de elementos de design” entre carros e casas, ambos procurando os melhores materiais e o design mais sofisticado. E a Aston Martin está apostada em satisfazer os seus clientes, com meios de adquirir um novo modelo, em que o mais caro é o Valkyrie, cotado acima dos 8 milhões de euros, ou um dos modelos históricos mais reputados, como o Aston Martin DBR1 de 1956, transaccionado recentemente por 23 milhões.

Esta não é a primeira vez que este construtor britânico se associa ao imobiliário de luxo, pois as Aston Martin Residences Miami foram inauguradas em 2024, com 99% das casas a serem adquiridas ainda antes de serem inauguradas. E, tendo em conta a elevada saúde financeira de muitos dos residentes da Florida, não é de estranhar que apenas um ano mais tarde surja um novo empreendimento apontado ao mesmo tipo de clientes.

Localizado no 3411 da South Tlantic Avenue, o novo e luxuoso edifício com 18 andares propõe 86 apartamentos e oito penthouses de dois andares, devendo ser inaugurado em 2029. Em termos práticos, esta não será a única proposta de luxo na costa atlântica da Florida, com o prédio a oferecer 30.000 m2, incluindo dois andares específicos para estacionamento. Tudo indica que cerca de uma centena de indivíduos vão poder guardar os seus valiosos Aston Martin na garagem de um apartamento com um estilo (e valor) a condizer.