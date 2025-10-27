Um homem de 88 anos, está desaparecido em Penha Garcia, no concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, desde quinta-feira, estando a decorrer uma operação de busca pelas autoridades, revelou esta segunda-feira a GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR disse que o homem foi visto pela última vez, cerca das 12h de quinta-feira.

“O desaparecimento do homem de 88 anos foi comunicado às autoridades pelos próprios familiares”, explicou.

Segundo a fonte, o idoso apresentava “alguns sinais de demência, apesar de não serem muito acentuados”.

Nas operações de busca a decorrer na localidade de Carvalhal, Penha Garcia, estão esta segunda-feira cerca de 20 operacionais, entre militares da GNR e bombeiros.