O Concurso Vinhos de Lisboa deu a conhecer os 10 grandes vencedores da edição de 2025, numa lista que vai desde o branco até à aguardente, entre mais de 150 referências em prova. Entre os vencedores, o Melhor Branco foi para o Adega da Vermelha Grande Reserva Branco 2021 enquanto que o AdegaMãe Terroir 2016 recebeu o título de Melhor Tinto.
A Medalha de Ouro foi ainda atribuída ao Quinta do Lagar Novo Arinto 2019, pelo Melhor Arinto, ao Empatia Superior Vital 2023, pelo Melhor Vital, ao Quinta Cerrado da Porta Grande Reserva Arinto 2015, pelo Melhor Espumante, e ao Quinta das Marés by Santa Bárbara 2021, pelo Melhor Colheita Tardia. Já a Grande Medalha de Ouro chegou ao Melhor Vinho Generoso, para o Villa Oeiras Superior Branco DOP Carcavelos, e ao Melhor Aguardente Vínica, para a Clássica 32ª Série Aguardente DOC Lourinhã XO.
A Prata foi para o Romeira Rosé 2024 enquanto Melhor Rosé e o Melhor Leve Lisboa chegou ao Azulejo Branco 2024. O júri desta edição foi composto por um painel de críticos, especialistas e enólogos.
“Este é um concurso que mais uma vez posiciona e valoriza a qualidade, a consistência, a diversidade e a identidade dos Vinhos de Lisboa, uma das grandes regiões portuguesas, expressão de um carácter atlântico único, cada vez mais reconhecido em Portugal e nos principais mercados de exportação”, afirma Carlos Fonseca, Vogal da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVR Lisboa), em comunicado.
Veja a lista completa dos vencedores e nomeados do Concurso Vinhos de Lisboa 2025:
Grande Medalha de Ouro
Vinhos Generosos
- Villa Oeiras Superior Branco DOC Carcavelos (Melhor Vinho Generoso)
- Villa Oeiras 12 Anos DOC Carcavelos 2010
Aguardentes Vínicas
- Clássica 32ª Série Aguardente DOC Lourinhã XO (Melhor Aguardente Vínica)
- Matriz Aguardente DOC Lourinhã XO
Medalha de Ouro
Vinhos Brancos
- Adega da Vermelha Grande Reserva 2021 (Melhor Branco)
- Coragem Chardonnay 2024
- Carlota a Imperatriz Sauvignon Blanc 2024
- Quinta das Cerejeiras Grande Reserva 2022
- Corrieira Juntos Arinto Chardonnay 2023
- Adega D’Arrocha Reserva Fernão Pires 2023
- Quinta do Gradil Reserva Branco 2018
- Carlota a Imperatriz Fernão Pires 2024
- Quinta do Lagar Novo 2019 (Melhor Arinto)
- Carlota a Imperatriz Arinto 2021
- CH by Chocapalha Arinto 2021
- Casa Santos Lima Arinto Oak Aged 6 Months 2023
- Empatia Superior Vital 2023 (Melhor Vital)
- Adega D’Arrocha Grande Escolha Vital 2023
Vinhos Tintos
- AdegaMãe Terroir 2016 – AdegaMãe (Melhor Tinto)
- Vinhas do Lasso Garrafeira 2013 – Quinta do Pinto
- Peripécia Merlot 2020 – Cerrado da Porta
- Troviscal Grande Reserva 2018 – Cerrado da Porta
- Adega da Vermelha Grande Reserva 2019 – Adega Cooperativa da Vermelha
- Quinta do Pinto Reserva Touriga Nacional 2019
- Quinta de Chocapalha Tinto 2020
- AdegaMãe Castelão 2021
- Reserva das Cortes Reserva Tinto 2021
- Brutalis Tinto 2020
- Marquês de Lisboa Alicante Bouschet 2023
- Chocapalha Vinha Mãe Tinto 2019
- Coragem Touriga Nacional 2021
Espumantes
- Quinta Cerrado da Porta Grande Reserva Arinto 2015 (Melhor Espumante)
- Quinta Cerrado da Porta Grande Reserva Chardonnay 2019
- Adega de São Mamede Reserva Branco 2022
Colheitas Tardias
- Quinta das Marés by Santa Bárbara 2021 (Melhor Colheia Tardia)
Generosos
- Villa Oeiras 7 anos DOC Carcavelos
Aguardentes
- Quinta do Rol VSOP Aguardente DOC Lourinhã
Medalha de Prata
- Romeira 2024 (Melhor Rosé)
- Rua da Betesga Reserva Tinto 2020
- Talismã Reserva Branco 2024
- Casa Santos Lima Oak Aged 6 Months Chardonnay 2024
- Colossal Chardonnay 2024
- Casa Santos Lima Arinto 2023
- Félix Rocha Arinto Reserva 2021