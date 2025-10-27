O Concurso Vinhos de Lisboa deu a conhecer os 10 grandes vencedores da edição de 2025, numa lista que vai desde o branco até à aguardente, entre mais de 150 referências em prova. Entre os vencedores, o Melhor Branco foi para o Adega da Vermelha Grande Reserva Branco 2021 enquanto que o AdegaMãe Terroir 2016 recebeu o título de Melhor Tinto.

A Medalha de Ouro foi ainda atribuída ao Quinta do Lagar Novo Arinto 2019, pelo Melhor Arinto, ao Empatia Superior Vital 2023, pelo Melhor Vital, ao Quinta Cerrado da Porta Grande Reserva Arinto 2015, pelo Melhor Espumante, e ao Quinta das Marés by Santa Bárbara 2021, pelo Melhor Colheita Tardia. Já a Grande Medalha de Ouro chegou ao Melhor Vinho Generoso, para o Villa Oeiras Superior Branco DOP Carcavelos, e ao Melhor Aguardente Vínica, para a Clássica 32ª Série Aguardente DOC Lourinhã XO.

A Prata foi para o Romeira Rosé 2024 enquanto Melhor Rosé e o Melhor Leve Lisboa chegou ao Azulejo Branco 2024. O júri desta edição foi composto por um painel de críticos, especialistas e enólogos.

“Este é um concurso que mais uma vez posiciona e valoriza a qualidade, a consistência, a diversidade e a identidade dos Vinhos de Lisboa, uma das grandes regiões portuguesas, expressão de um carácter atlântico único, cada vez mais reconhecido em Portugal e nos principais mercados de exportação”, afirma Carlos Fonseca, Vogal da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVR Lisboa), em comunicado.

Veja a lista completa dos vencedores e nomeados do Concurso Vinhos de Lisboa 2025:

Grande Medalha de Ouro

Vinhos Generosos

Villa Oeiras Superior Branco DOC Carcavelos (Melhor Vinho Generoso)

Villa Oeiras 12 Anos DOC Carcavelos 2010

Aguardentes Vínicas

Clássica 32ª Série Aguardente DOC Lourinhã XO (Melhor Aguardente Vínica)

Matriz Aguardente DOC Lourinhã XO

Medalha de Ouro

Vinhos Brancos

Adega da Vermelha Grande Reserva 2021 (Melhor Branco)

Coragem Chardonnay 2024

Carlota a Imperatriz Sauvignon Blanc 2024

Quinta das Cerejeiras Grande Reserva 2022

Corrieira Juntos Arinto Chardonnay 2023

Adega D’Arrocha Reserva Fernão Pires 2023

Quinta do Gradil Reserva Branco 2018

Carlota a Imperatriz Fernão Pires 2024

Quinta do Lagar Novo 2019 (Melhor Arinto)

Carlota a Imperatriz Arinto 2021

CH by Chocapalha Arinto 2021

Casa Santos Lima Arinto Oak Aged 6 Months 2023

Empatia Superior Vital 2023 (Melhor Vital)

Adega D’Arrocha Grande Escolha Vital 2023

Vinhos Tintos

AdegaMãe Terroir 2016 – AdegaMãe (Melhor Tinto)

Vinhas do Lasso Garrafeira 2013 – Quinta do Pinto

Peripécia Merlot 2020 – Cerrado da Porta

Troviscal Grande Reserva 2018 – Cerrado da Porta

Adega da Vermelha Grande Reserva 2019 – Adega Cooperativa da Vermelha

Quinta do Pinto Reserva Touriga Nacional 2019

Quinta de Chocapalha Tinto 2020

AdegaMãe Castelão 2021

Reserva das Cortes Reserva Tinto 2021

Brutalis Tinto 2020

Marquês de Lisboa Alicante Bouschet 2023

Chocapalha Vinha Mãe Tinto 2019

Coragem Touriga Nacional 2021

Espumantes

Quinta Cerrado da Porta Grande Reserva Arinto 2015 (Melhor Espumante)

Quinta Cerrado da Porta Grande Reserva Chardonnay 2019

Adega de São Mamede Reserva Branco 2022

Colheitas Tardias

Quinta das Marés by Santa Bárbara 2021 (Melhor Colheia Tardia)

Generosos

Villa Oeiras 7 anos DOC Carcavelos

Aguardentes

Quinta do Rol VSOP Aguardente DOC Lourinhã

Medalha de Prata