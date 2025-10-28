Nos últimos tempos, a Inteligência Artificial (IA) parece ser a solução para (quase) tudo e poucos são os que contestam esta realidade. As indústrias, todas elas, tentam explorar os limites desta nova tecnologia que não cessa de evoluir, alargando-a a mais domínios e testando-a em áreas em que até há pouco tempo eram os humanos que dominavam. E como o que é moderno e ousado é utilizar as soluções mais avançadas, a Ferrari resolveu desenhar o próximo F76 relegando a definição das linhas exteriores do seu modelo à IA. O resultado foi o que se vê…

O F76 não é um Ferrari qualquer, pois destina-se a celebrar o sucesso do modelo histórico que venceu as 24 Horas de Le Mans em 1949. E apesar dos NFT — os tokens não fungíveis — já não estarem tão na moda como em 2021, o construtor decidiu comercializar o seu F76 exclusivamente como um NFT. E, já que estava a “surfar” tudo o que é artificial, optou por desenhar o modelo que celebra o carro da marca do Cavallino Rampante que venceu a mítica prova francesa de resistência há 76 anos recorrendo à IA.

A histórica vitória da Ferrari nas 24 Horas de Le Mans em 1949, com o 166 MM Barchetta 5 fotos

O centro de estilo da Ferrari desenhou o F76 com base no 166 MM Barchetta que venceu as 24 Horas de Le Mans em 1949. Os designers italianos caracterizam o processo de design como “desenho generativo”, admitindo que a IA reinou, sem contudo especificar a predominância desta tecnologia. Um dos aspectos mais salientados do F76 é o facto de o habitáculo, obviamente apenas para dois, ter o piloto e acompanhante separados por um elemento longitudinal, criando duas células separadas para cada um deles.

A imensa asa traseira é um marco importante, tal como os faróis retrácteis, algo que era mais habitual encontrar em desportivos de meados do século passado do que nos dias que correm. O F76 é decididamente futurista e muito ousado, mas não é improvável que não vá ao encontro do gosto dos clientes de hoje, ou de um futuro próximo, pelo que não deixa de ser preocupante que este design que saiu da pena da IA venha a ver algumas das soluções que preconiza a passar à produção em série nos próximos modelos da marca. E, tal como prometido, a Ferrari tornou o F76 exclusivamente acessível como um NFT, reservado para os membros do Hyperclub da marca.