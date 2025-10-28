Um homem de 65 anos morreu esta terça-feira na sequência de uma colisão entre uma bicicleta e um automóvel em Parada Aguiar, concelho de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, segundo fonte da GNR.
O acidente aconteceu numa via que liga a Estrada Nacional 2 (EN2) à aldeia, o alerta foi dado pelas 11h24 e, segundo a fonte, a vítima mortal seguia na bicicleta.
A GNR disse ainda que o homem foi assistido no local, foi considerado ferido grave e que o óbito acabou por ser declarado durante o transporte para uma unidade hospitalar.
Militares do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR estiveram no local a investigar as causas do acidente.
De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para o local do acidente foram mobilizados 10 operacionais e quatro veículos, entre bombeiros de Vila Pouca de Aguiar e elementos da GNR.