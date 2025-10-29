Este artigo é da responsabilidade da Kumon

Entre eles está Filipa Vaz Sena, um exemplo de como é possível transformar uma vocação num projeto empreendedor de sucesso com o apoio da Kumon, a rede internacional de centros educativos com mais de 60 anos de história.

Doutorada em Biociências Moleculares, deixou para trás mais de uma década em investigação científica para se dedicar ao que verdadeiramente a apaixonava: acompanhar o crescimento dos alunos. “Sempre gostei de orientar alunos e de acompanhar o seu crescimento. Quando percebi que o meu trabalho na ciência tinha pouco impacto direto na comunidade, procurei uma alternativa que unisse educação e realização pessoal”, explica.

Durante a licença de maternidade, a Filipa refletiu sobre o futuro e decidiu abrir o seu próprio centro. Em outubro de 2023 inaugurou o Centro Kumon Lisboa-Miraflores, que hoje acompanha mais de 125 alunos.

“A Kumon permite-me ver, todos os dias, o impacto direto do meu trabalho no crescimento das crianças, e isso é verdadeiramente transformador”.

O sucesso do centro reflete-se na confiança das famílias de Miraflores e na consolidação de uma equipa já composta por quatro assistentes. A Diretora destaca o apoio constante da equipa Kumon desde o início: “O apoio da Kumon foi crucial antes da abertura e continua a ser determinante para o crescimento do centro, através de formação contínua, mentoria e suporte nas áreas de marketing, gestão e formação. Este acompanhamento é determinante para que cada orientador consiga crescer e garantir um ensino de qualidade”.

Por detrás do sucesso de cada centro Kumon existe uma equipa sólida. Manuel Couto, Coordenador da Kumon em Portugal, tem sido o responsável por acompanhar Filipa e ajudá-la a consolidar o seu centro com segurança e confiança. “O êxito da marca Kumon em Portugal deve-se por um lado, pela sua reputação internacional e abordagem

diferenciada na educação e por outro pela consistência dos resultados e o modelo de negócio implementado, desde o final de 2019 que iniciamos a nossa expansão em Portugal, temos vindo a aumentar o número de centros e de alunos em todo o país”.

Desde o início do ano de 2025, a Kumon abriu novos centros em Lisboa e em Vila Nova de Gaia, e prevê ultrapassar os 15 centros em Portugal nos próximos cinco anos.

“O nosso modelo oferece uma marca consolidada, com grande procura no setor de educação extraescolar e um baixo investimento inicial em comparação com outros modelos de negócio, e que conta com subvenções a fundo perdido que favorecem a gestão das nossas orientadoras. Todas as nossas franchisadas recebem formação inicial completa, formação continua ao longo da atividade, materiais exclusivos para a aplicação do método, além de suporte contínuo em gestão de centro, marketing e orientação pedagógica, que inicia vários meses antes do início da atividade do centro. Isso garante que as nossas orientadoras consigam manter a qualidade do serviço prestado aos seus alunos e expandir o seu negócio com sucesso”, conclui Couto.

Histórias como a de Filipa demonstram que empreender em educação não só transforma carreiras, como também comunidades inteiras.