A taxa de escolarização no ensino superior na Madeira foi de 15,7% no ano letivo de 2024/2025, tendo diminuído 0,1% face ao ano anterior, indicou esta quarta-feira a Direção Regional de Estatística (DREM), referindo que estavam inscritos 4.178 alunos.

Destes, 1.577 inscreveram-se pela primeira vez, o que correspondeu a 37,7% do total de inscritos nos quatro estabelecimentos universitários da região (todos públicos) e quatro politécnicos (dois públicos e dois privados).

Já no ensino universitário houve um aumento de 0,5% no número de alunos inscritos pela primeira vez, mais seis do que no ano letivo 2023/2024.

Quanto ao sexo, 54,3% dos novos inscritos eram mulheres (856 alunas) e 45,7% eram homens (721 alunos).

Os dados revelam que, no contexto do regime geral de acesso, para o ano letivo 2024/2025 foram disponibilizadas na região 788 vagas para candidatos ao Ensino Superior (750 para licenciaturas 1.º ciclo e 38 para mestrado integrado), mantendo-se o número de vagas do ano letivo anterior.

As áreas de Ciências representaram 39,0% das vagas disponíveis e as de Engenharia 17,1%.

Do total, 675 vagas foram destinadas ao Ensino Superior público no âmbito do concurso nacional de acesso (85,7%) e 113 aos concursos institucionais do ensino privado (14,3%).

De acordo com a DREM, o número de novos alunos inscritos em Mestrados 2.º ciclo aumentou 14,1% (mais 41 novos alunos), somando 331 novos alunos, e as Licenciaturas 1.º ciclo e os Cursos Técnicos Superiores Profissionais registaram uma diminuição de 55 novos alunos (-5,3%) e de 66 novos alunos (-25,8%), totalizando 979 e 190 novos alunos, respetivamente.

Quanto à distribuição por áreas de educação e formação, as Ciências totalizavam 33,0% dos novos alunos inscritos no Ensino Superior no arquipélago em 2024/2025, seguidas pelos Serviços (15,1%) e pelas Engenharias (14,3%).

“O total de alunos inscritos nos estabelecimentos de Ensino Superior da região foi de 4.178, tendo aumentado 0,4% (mais 17 alunos) entre os anos letivos 2023/2024 e 2024/2025”, refere a DREM, adiantando que este acréscimo foi verificado no ensino universitário, no qual estavam inscritos mais 79 alunos (+2,8%).

Já no ensino politécnico verificou-se uma diminuição de 4,7% no número de alunos inscritos, menos 62 do que no ano letivo anterior.

O corpo docente no Ensino Superior em 2024/2025 era composto por 513 docentes (445 no público e 68 no privado), o que representou um acréscimo de 54 docentes face ao ano letivo anterior.

“Este aumento verificou-se no público e no privado (mais 44 no público e 10 no privado), bem como no ensino universitário e no ensino politécnico (mais 29 no universitário e 25 no politécnico)”, precisa a autoridade regional, vincando que a maioria dos docentes pertencia às categorias de Assistente (39,8%) ou de Professor Auxiliar (27,9%).

Foram também contabilizadas 223 pessoas não docentes em 2024/2025 a exercer funções nos estabelecimentos de Ensino Superior da Madeira (200 no público e 23 no privado), mais 4,2% do que no ano letivo 2023/2024 (mais 9 pessoas).

Cerca de 35,0% do pessoal não docente tinha licenciatura e 26,0% tinha o ensino secundário como habilitação académica.