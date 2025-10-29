O argentino Gustavo Santaolalla, o holandês Joep Beving, o norte-americano Makaya McCraven e os portugueses Sétima Legião estão entre os artistas que atuam no 16.º Misty Fest, que começa no domingo, no Porto, estendendo-se a Lisboa, Espinho e Loulé.

Até 1 de dezembro, o festival apresenta 21 projetos artísticos em mais de 30 concertos.

Entre os destaques internacionais da 16.ª edição estão o autor de várias bandas sonoras, entre as quais a da série The Last of Us e as dos filmes Babel e Amor Cão, Gustavo Santaolalla, o pianista Joep Beving e o baterista de jazz Makaya McCraven.

Santaolalla atua em 10 de novembro, em Lisboa, na Aula Magna, Joep Beving, em 15 de novembro, no Porto, na Casa da Música, e no dia seguinte, em Lisboa, no Teatro São Luiz, e Makaya McCraven, em 12 de novembro, em Lisboa, no Teatro São Luiz.

O teatro lisboeta será também palco para o espetáculo da violoncelista polaca Dobrawa Czocher, com primeira parte da musicista norte-americana Julianna Barwick, no dia 13 de novembro, do pianista espanhol Moisés P. Sánchez, no dia 12, e da pianista e cantora suíça Yumi Ito, no dia 15 de novembro.

Moisés P. Sánchez atua também no Porto, no dia 11, na Casa da Música. Yumi Ito tem ainda concertos marcados no Auditório de Espinho, no dia 14 de novembro, e no Cineteatro Louletano, em Loulé, no dia 16.

Entre os nomes nacionais, destacam-se os Sétima Legião, que vão revisitar o álbum A um Deus desconhecido (1984), em 12 de novembro, na Casa da Música, no Porto, e em 30 de novembro e 1 de dezembro, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, o cantautor Valter Lobo, que atua em 15 de novembro, no Teatro São Luiz, e em 29 de novembro, na Casa da Música, e a fadista portuguesa LINA_ que, acompanhada pelo pianista espanhol Marco Mezquida, tem concertos marcados em 14 de novembro na Casa da Música e em 22 de novembro no CCB.

O extenso cartaz do Misty Fest inclui também o pianista israelita Shai Maestro, os portugueses MAQUINA. e Travo, Salomão Soares Trio, Sofia Leão, Danças Ocultas, os guitarristas José Peixoto e Nuno Cintrão, numa homenagem a Carlos Paredes, os austríacos Wallners, o multi-instrumentista italiano Federico Albanese, a austríaca Schönbrunn Palace Orchestra Vienna, que irá apresentar o programa An Evening with Mozart, o multi-instrumentista alemão Aukai e a dupla alemã Grandbrothers.

A programação completa do 16.º Misty Fest, incluindo salas e horários dos espetáculos, está disponível no ‘site’ oficial do festival, em www.misty-fest.com.