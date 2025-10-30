A Cinemateca Portuguesa e o Cinema Nimas, ambos em Lisboa, têm agendados para novembro ciclos de homenagem à atriz norte-americana Diane Keaton, que morreu este mês, com a exibição de filmes como Annie Hall.

O ciclo Diane Keaton do Cinema Nimas começa na sexta-feira e inclui a exibição de quatro filmes protagonizados pela atriz e realizados por Woody Allen.

Aquela sala recorda, no seu site oficial, que a atriz e o realizador, “juntos, fizeram os mais belos filmes das suas vidas”, que serão exibidos até 24 de novembro.

São eles: Manhattan, de 1979, Annie Hall, de 1977, que valeu a Diane Keaton um Óscar de Melhor Atriz Principal, O Misterioso Assassínio em Manhattan, de 1993, e Intimidade, de 1978.

O ciclo In Memoriam Diane Keaton, da Cinemateca, começa no dia 3 de novembro e inclui a exibição de dois filmes protagonizados por Diane Keaton e um realizado por ela.

Annie Hall, Manhãs Gloriosas (2010), de Roger Mitchell, e Linhas Cruzadas (2000), de Diane Keaton, foram os filmes escolhidos pela Cinemateca Portuguesa.

Segundo informação disponível no site oficial da Cinemateca, o ciclo estende-se até ao dia 28 de novembro.

Diane Keaton morreu em 11 de outubro, aos 79 anos, nos Estados Unidos.

Nascida Diane Hall, em Los Angeles, em 1946, Diane Keaton popularizou-se na década de 1970 como Kay Adams na trilogia O Padrinho, de Francis Ford Coppola, e pelos vários papéis que interpretou em filmes de Woody Allen, entre os quais Annie Hall, com o qual venceu um Óscar em 1977.

Conhecida sobretudo pelo cinema, foi no teatro que deu os primeiros passos.

Após desistir da faculdade, trocou Los Angeles por Nova Iorque para iniciar a carreira de atriz profissional, adotando o apelido de solteira da mãe: Keaton.

Em 1968 fez parte do elenco de Hair, na Broadway. O trabalho seguinte, também na Broadway, foi na peça Play it again, Sam, de e com Woody Allen. O papel na peça, estreada em 1969, valeu-lhe uma nomeação para um prémio Tony.

Nessa altura, a atriz e o realizador começaram um namoro que durou cerca de três anos. Além disso, trabalharam juntos em oito filmes (O grande conquistador, uma adaptação a cinema da peça Play it again, Sam, O herói do ano 2000, Nem guerra, nem paz, Annie Hall, Intimidade, Manhattan, Os dias da rádio e O misterioso assassínio em Manhattan).

A estreia de Diane Keaton no grande ecrã aconteceu em Lua-de-mel com urtigas, de Cy Howard, filme estreado em 1970.

Mas foi dois anos mais tarde, no papel de Kay Adams, a namorada e depois mulher do mafioso Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, nos filmes O Padrinho de Coppola, que causou impacto em Hollywood.

Embora só tenha vencido um Óscar, esteve nomeada mais três vezes na categoria de Melhor Atriz Principal: em 1982, por Reds, de Warren Beatty, em 1997 por Duas Irmãs, de Jerry Zaks, e em 2004 por Alguém tem que ceder, de Nancy Meyers.

Da sua longa filmografia fazem também parte filmes como O Pai da Noiva, I e II, O clube das divorciadas, Linhas cruzadas, Porque sim!, Fiel companheiro, Nunca digas nunca, Os Coopers são o máximo, Quem Chamou a Cegonha? e Hampstead: Nunca é Tarde Para Amar.

O seu papel mais recente no cinema foi em Summer Camp, estreado no ano passado.

Numa rara aparição na televisão, foi uma das protagonistas da minissérie O jovem Papa, de Paolo Sorrentino, estreada em 2016. Em 2021 participou no videoclipe da música Ghost do cantor Justin Bieber.

Nem sempre Diane Keaton esteve à frente das câmaras. Na década de 1980 estreou-se como realizadora, dirigindo o videoclipe da música Heaven is a place on earth, de Belinda Carlisle. Depois, realizou episódios de séries de televisão como Twin Peaks, Praia da China e Pasadena, outros videoclipes e o filme Linhas Cruzadas.

Diane Keaton publicou três autobiografias: Then Again, em 2011, Let’s just say it wasn’t pretty, em 2015, e Brother and Cister, 2020. Nenhuma teve tradução em português.

Em 1980 publicou também Reservations, um livro de fotografia, atividade à qual se dedicava desde a década de 1970, e em 2022 Saved: My Picture World, uma autobiografia visual.

Em 2019, numa entrevista à revista People, ao relembrar a sua carreira disse: “Não sei nada e não aprendi nada. Envelhecer não me tornou mais sábia. Sem a representação, eu teria sido uma desajustada”.

Diane Keaton era bastante ativa na rede social Instagram, onde tinha cerca de 2,5 milhões de seguidores.