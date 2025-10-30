Há um livro de terror, Thor, de Wayne Smith, publicado em 1994, em que um pastor alemão (o Thor do título) percebe que o tio dos seus donos, que os vem visitar por algum tempo, é um lobisomem. A história é toda contada do ponto de vista do cão, o único que deteta o que há de errado com o tio, e é incapaz de comunicar à sua “família” humana, à qual é dedicadíssimo e vai proteger da ameaça posta pelo parente licantropo. Good Boy: Fiel Até à Morte, de Ben Leonberg, é igualmente narrado do ponto de vista de outro cão, Indy, cujo dono, Todd está a morrer com uma doença terminal. E que, ao instalar-se na casa do avô, isolada numa floresta, e onde este morreu, se vai expôr a uma ameaça sobrenatural que só Indy consegue pressentir.

[Veja o “trailer” de “Good Boy: Fiel Até à Morte”:]

Rodado com um orçamento diminuto e com apenas 70 minutos de duração, Good Boy: Fiel Até à Morte é um filme de terror em que Leonberg prefere instalar, através da câmara, da banda sonora ou de velhos filmes a preto e branco que o dono de Indy vê na televisão e pertencem à coleção de vídeos do avô, uma atmosfera de crescente e consistente temor, em vez de recorrer a sustos, sobressaltos e horrores explícitos. E assim sugere que paira uma maldição sobre a família do dono de Indy, que ela está relacionada com o cemitério no bosque onde estão enterrados os parentes daquele, e que uma presença maléfica antiga assombra a casa.

[Veja uma entrevista com o realizador… e com Indy:]

O filme não sofre por estar totalmente confinado ao que o cão vê. Pelo contrário, o realizador usa o ponto de vista de Indy com imaginação, originalidade e dinamismo, partilhando os sonhos dele (como fez Jean-Jacques Annaud em O Urso), a sua curiosidade e mobilidade, e a aflição e o medo que o vão assaltando cada vez mais, à medida que o seu querido dono vai ficando mais fraco e vulnerável à influência da entidade sobrenatural, e esta se faz sentir por toda a parte, chegando mesmo a tentar matar o cão. Um dos melhores momentos de Good Boy: Fiel Até à Morte é, aliás, quando Indy vê o fantasma do cão do avô de Todd, que o vem tentar ajudar (e há também um rápido plano de homenagem ao Snoopy dos Peanuts).

[Veja uma sequência do filme:]

O brincalhão, dedicado, corajoso e fidelíssimo Indy é interpretado pelo inteligente e muito bem treinado cão com o mesmo nome (e que pertence ao realizador), e leva às costas e com toda a naturalidade, esta modesta mas subtil, inquietante, compacta e bem conseguida fita de terror. Que é também sobre a relação milenar que existe entre o homem e o cão, referenciada por Ben Leonberg logo no início de Good Boy: Fiel Até à Morte, através das imagens de um obscuro filme fantástico. Ao dominar o medo que também ele sente, e ao fazer frente ao horror indizível que ameaça o seu bem-amado dono, Indy dá um exemplo de valentia e de devoção aos humanos. E o cãozinho é melhor ator que muitos canastrões de duas pernas que andam por aí.