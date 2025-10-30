O Governo moçambicano prevê a realização de seis visitas de Estado, pelo Presidente da República, em 2026, incluindo Angola, China e Rússia, e a assinatura de cinco acordos internacionais.

Na área de Cooperação Internacional, referem os documentos do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado para 2026, em análise no parlamento, estão previstas “seis visitas de Estado”, ao Canadá, Botsuana, Angola, Rússia, China e Vietname.

“No âmbito do reforço e aprofundamento das relações de irmandade, amizade, solidariedade e de cooperação entre os povos e países, bem como a mobilização de financiamento para a viabilização da agenda nacional de desenvolvimento”, justifica o documento, sobre as visitas de Estado a realizar pelo Presidente moçambicano, Daniel Chapo, no segundo ano de mandato.

O documento acrescenta igualmente que está prevista para 2026 a assinatura de cinco instrumentos jurídicos e parcerias estratégicas “no âmbito da cooperação internacional, assim como a mobilização da diáspora moçambicana para contribuir para o desenvolvimento do país”.

O documento também refere que está prevista para o próximo ano a abertura de mais uma missão diplomática e um consulado-geral, “como parte da expansão da rede de Missões Diplomáticas e Consulares da República de Moçambique no mundo”.

Daniel Chapo tomou posse como quinto Presidente de Moçambique em 15 de janeiro e realizou este ano duas visitas de Estado, aos países vizinhos da Tanzânia e Essuatíni, além de visitas de trabalho ao Maláui, Espanha, Ruanda, Argélia e Portugal.

Na última semana visitou igualmente a Suíça e a Zâmbia, tendo iniciado no domingo uma visita de cinco dias aos Estados Unidos da América.

Em 8 e 9 de dezembro deste ano está prevista a realização em Portugal da VI Cimeira luso-moçambicana, com a presença esperada de Daniel Chapo.