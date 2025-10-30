Bryce McFerran, antigo nomeado pelo Presidente Donald Trump para assumir o Export-Import Bank, agência oficial de crédito à exportação dos EUA, retirou a sua candidatura após um escrutínio ao facto de ter trabalhado durante nove anos para uma subsidiária suíça da empresa metalúrgica russa Evraz, da propriedade do oligarca russo-português e antigo dono do Chelsea, Roman Abramovich.

Estas ligações não tinham sido referidas no comunicado que anunciou a sua nomeação nem na sua declaração de rendimentos, avançou o Washington Post. Nessa declaração, estava indicado que trabalhava só para a East Metals, nome da subsidiária russa, sem mencionar que era parte da Evraz.

O Washington Post referiu ainda que McFerran casou em 2008 com Elena Shatirova, filha de Sergei Shatirov, ex-senador russo que tem agora uma “posição sénior” num fundo de investimento apoiado pelo Kremlin e é assessor de um conselheiro de Vladimir Putin. O irmão, Alexander, também trabalha numa alta posição desse mesmo fundo. Poucos anos depois do casamento com Shatirova, o antigo nomeado passou de trabalhar na Morgan Stanley a vender ativos russos numa empresa sediada no Dubai, lê-se.

O porta-voz Kush Desai respondeu ao jornal que “McFerran e os seus interesses comerciais anteriores foram totalmente pesquisados, avaliados e aprovados pelo Gabinete de Ética Governamental, uma entidade apartidária”, sem explicar o porquê desta candidatura ter sido silenciosamente retirada, nem esclarecendo o que acontece à sessão de confirmação no Senado dos EUA que estava marcada para esta quinta-feira.

McFerran vai continuar a liderar a agência enquanto um nomeado substituto não for escolhido para o cargo, algo que deve acontecer “nas próximas semanas“.