Um projeto que pretende incentivar a criação artística no Alentejo vai atribuir, em 2026, uma bolsa de 10 mil euros e apoios para cinco residências e uma digressão por vários municípios da região, divulgaram esta quinta-feira os promotores.

Denominado “Sementeira – Bolsa de Novas Criações para o Alentejo”, o projeto é promovido pela Antípoda — Associação Cultural, em parceria com O Espaço do Tempo, Alma d’Arame, Pó de Vir a Ser e Centro de Artes e Espetáculo (CAE) de Portalegre.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Antípoda — Associação Cultural, com sede em Évora, indicou que a fase de apresentação de candidaturas à bolsa vai decorrer a partir de segunda-feira e até ao dia 3 de janeiro de 2026.

“De Évora a Mértola, Montemor-o-Novo, Portalegre e Viana do Alentejo, esta bolsa é uma porta aberta para quem quer criar, experimentar e apresentar o seu trabalho no Alentejo”, realçou o promotor da iniciativa.

Segundo esta associação, a bolsa destina-se “a criadores e criadoras ou coletivos naturais ou residentes no Alentejo”, que apresentem “propostas inéditas nas áreas de teatro, dança, música, performance ou cruzamentos disciplinares”.

A Antípoda — Associação Cultural realçou que, além dos 10 mil euros a atribuir, a bolsa também “oferece alojamento, alimentação e apoio logístico completo durante as residências de criação e a circulação do espetáculo” pela região.

“É uma oportunidade real de criar com tempo, com estrutura e com o território. Uma bolsa que liga artistas, municípios e espaços culturais para fortalecer o ecossistema criativo do Alentejo”, acrescentou.

A Sementeira conta com o apoio de Um Colectivo e das câmaras de Viana do Alentejo, Mértola e Portalegre e é financiada pelo Governo de Portugal através da Direção-Geral das Artes, Câmara de Évora, Fundação Eugénio de Almeida e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.