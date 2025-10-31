O PS não quer contar com o Chega para eleger os juízes do Tribunal Constitucional e o provedor de Justiça. De acordo com o Expresso, PS e PSD terão consensualizado que o nome do novo provedor cabe, desta vez, aos socialistas e, tendo em conta que os dois partidos não conseguem os dois terços dos votos necessários no Parlamento, Iniciativa Liberal ou Livre poderão ter de entrar na equação.

José Luís Carneiro terá um nome para o cargo, ainda que apenas o pretenda revelar quando a eleição estiver agendada, já que a mesma esteve duas vezes marcada e nunca se realizou. Maria Lúcia Amaral deixou as funções quando saiu para o Ministério da Administração Interna e, desde junho de 2024, o lugar mantém-se vazio.

Relativamente aos juízes do Tribunal Constitucional, é preciso apresentar novos nomes, desde logo porque dois já renunciaram e uma terceira está em funções após o fim do mandato. E, também aqui, o PS pretende manter o equilíbrio de forças com o PSD. Contudo, a maioria de três terços continua a ser necessária para esta eleição e os socialistas acreditam que é possível chegar a acordo sem contar com o Chega.

Desta vez, tendo em conta que a eleição é individual, o plano do PS será não dar o voto ao Chega quando reclamar o direito de indicar alguém para o Palácio Ratton.