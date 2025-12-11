Uma delegação composta por cinco deputados do PSD esteve em Pequim esta semana a convite do IDPC — o Departamento Internacional do Comité Central do Partido Comunista da China. O grupo era composto pelo líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, e contou com Hugo Carneiro, Ricardo Carvalho (que é secretário-geral-adjunto do partido), Vânia Jesus e Bárbara do Amaral Correia.

A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo Expresso. Ao semanário, Hugo Soares definiu este tipo de convites como “normalíssimo” e recordou que o mesmo já ocorreu noutras ocasiões. O líder parlamentar explicou que se tratou de uma visita com um carácter partidário e não parlamentar, na sequência do vigésimo aniversário da Parceria Estratégica China-Portugal.

Hugo Soares referiu que o programa incluiu vários contactos com responsáveis políticos chineses. Além disso, o líder parlamentar participou como orador na Universidade Internacional de Gestão e Economia de Pequim. “Acompanharam-me deputados do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-China”, esclareceu o braço direito do primeiro-ministro Luís Montenegro.

Esta visita ocorreu no âmbito partidário, o que significa que não existe a obrigação de comunicar ao Parlamento, nem necessidade de cumprir os limites de registo de ofertas e hospitalidade. Mesmo assim, Hugo Soares garantiu que, por uma “questão do cortesia”, informou o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e a conferência de líderes parlamentares.