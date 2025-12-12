A espionagem dos EUA durante a presidência de Joe Biden suspendeu temporariamente a partilha de informações militares com Israel devido à forma como o país travava a guerra na Faixa de Gaza, nomeadamente, devido às dúvida se Telavive cumpria as leis da guerra definidas pelo direito norte-americano, noticiou a Reuters, citando fontes próximas do assunto.

Cinco fontes que falaram com Reuters indicaram que, no fim de 2024, os Estados Unidos cortaram durante alguns dias uma transmissão em direto de drones norte-americanos que sobrevoava a Faixa de Gaza e era usada pelas forças israelitas para procurar reféns e militantes do Hamas. A transmissão de vídeo dos drones foi estabelecida nos dias seguintes ao ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas, após uma ordem de reforço da cooperação de informações vinda de Biden.

A espionagem norte-americana também restringiu a forma como Israel podia usar certas informações na procura de “alvos militares de alto valor”, indicaram duas fontes citadas.

As principais preocupações envolviam as mortes de civis em Gaza e os maus tratos que os prisioneiros palestinianos estavam a sofrer, sem haver garantias suficientes das autoridades israelitas de que as leis da guerra estavam a ser cumpridas — um requisito legal para a partilha de informações nos EUA.

Esta decisão foi tomada dentro das próprias agências de informação sendo uma medida “limitada e tática”, indicam as fontes, que não indicaram se Joe Biden tinha conhecimento destas decisões. Porém, os funcionários das agências de espionagem têm algum poder para tomar este tipo de decisões em tempo real.