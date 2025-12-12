O Rei Carlos III vai divulgar, esta sexta-feira, uma mensagem em vídeo sobre o seu estado de saúde, um gesto considerado pouco habitual para a realeza britânica. De acordo com a BBC, a intervenção, previamente gravada na Morning Room de Clarence House, será transmitida às 20h00 no Channel 4, integrada na programação especial de angariação de fundos do Stand Up To Cancer deste ano. O monarca irá abordar “a sua jornada de recuperação” e “a importância dos rastreios para a deteção precoce de cancro”.

Num contexto televisivo, a escolha de voltar a falar sobre o assunto representa uma exceção às práticas tradicionais da Família Real Britânica, que tende a preservar com rigor a informação médica dos seus membros. Segundo fontes citadas pela BBC, o Rei tem insistido, porém, que a sua experiência pessoal pode “contribuir para um debate mais amplo” sobre viver e trabalhar enquanto se enfrenta a doença. Essa abertura terá resultado, no início do ano, num “forte aumento” de acessos a páginas do Serviço Nacional de Saúde britânico e de organizações de apoio, com cidadãos à procura de dados sobre rastreios e sintomas.

A mensagem de Carlos será transmitida pouco antes de uma emissão especial em direto a partir do centro oncológico do Hospital de Addenbrooke, em Cambridge, conduzida por Davina McCall, apresentadora que recentemente concluiu o tratamento do cancro da mama. Segundo fontes ligadas ao evento, a intervenção do Rei serve como “ponto de partida” para incentivar mais britânicos a recorrer aos rastreios, num momento em que se procura reforçar a capacidade de diagnóstico precoce no Reino Unido.

Carlos III foi diagnosticado com cancro em fevereiro de 2024. O diagnóstico chegou na sequência do internamento de três dias no hospital privado The London Clinic, onde esteve a tratar a hiperplasia benigna da próstata. Durante o tratamento, a equipa de médicos detetou um “problema separado”. De acordo com o comunicado da Casa Real na altura, “os testes diagnósticos identificaram uma forma de cancro”, sendo que o monarca começou logo um “programa de tratamentos regulares”.

Apesar do diagnóstico, Carlos III manteve uma agenda preenchida ao longo de 2024 e 2025, como a deslocação ao Canadá, em maio, e o jantar de Estado com o Presidente norte-americano, Donald Trump, em setembro.