Era um dos lugares em aberto na estrutura do Benfica, foi um dos temas mais badalados na campanha eleitoral que culminou na reeleição de Rui Costa a 8 de novembro. Agora, deverá passar a dossier arrumado nos próximos dias. Há pouco mais de um ano, no verão de 2024, Pedro Ferreira abandonou o Benfica para se juntar a Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest, num contrato de três anos que o levou a deixar para trás o cargo de coordenador de scouting das águias. Nesse sentido, o Benfica optou por não contratar de imediato um sucessor e reenquadrou a sua estrutura do futebol, que perdera Tomás Amaral (scout) e Joaquim Pinto (scout) no final de 2023, sem ter essa figura.

Nos últimos meses foi a vez de Rui Pedro Braz (diretor desportivo), Lourenço Coelho (diretor geral), Rodrigo Magalhães (coordenador de formação), Luisão (diretor) e Ricardo Lemos (diretor de comunicação) abandonarem o futebol das águias, que encontraram em Mário Branco (diretor geral), Simão Sabrosa (diretor de futebol), Joaquim Milheiro (formação) e Gonçalo Guimarães (comunicação) os seus substitutos. Ainda assim, continuava a faltar uma peça no puzzle de Rui Costa: o responsável pela prospeção de jogadores. A peça ficou completa esta sexta-feira, com o jornal Record a revelar que o sucessor de Pedro Ferreira é Patrick Dippel, alemão de 45 anos que começou na federação alemã (DFB).

“O Benfica tem neste momento um ótimo grupo de scouting, que será reforçado com um chief scout que virá após as eleições. Não vou revelar [quem é] porque a pessoa está empregada e, se eu não ganhar as eleições, essa pessoa vai continuar onde está, naturalmente. Mas está tudo apalavrado e é um ótimo chief scout. Está acompanhado por uma equipa que temos internamente, que é muito válida, e que tem dado resultados”, explicou Rui Costa antes da segunda volta das eleições, que acabou por voltar a ganhar. Ainda assim, e apesar de se ter confirmado a reeleição do presidente, certo é que, em outubro, Dippel já se encontrava livre no mercado e podia assinar de imediato com as águias, dado que a sua última experiência acabou em julho deste ano, enquanto líder do scouting dos suíços do Basileia. Nesse sentido, escreve o Maisfutebol que, à data, Paulo Meneses, coordenador do departamento de scouting do Sp. Braga, era a prioridade, mas o interesse acabou por não se traduzir num entendimento contratual.

Recuando no tempo, a carreia de Patrick Dippel no futebol começou em setembro de 2009, quando o alemão integrou o departamento de análise da DFB, com enfoque na seleção de Sub-17. Seguiram-se os Sub-18 (2009 a 2010) e os Sub-21 (2010 a 2015) até dar o “salto”, em abril de 2015, para a formação e a equipa secundária do Bayern, onde se cruzou, entre outros, com Erick ten Hag. Em 2017 foi integrado na equipa de análise de Carlo Ancelotti, que saiu precocemente dos bávaros no final de setembro. A estadia de Dippel também não foi longa, já que, em janeiro, o analista rumou à equipa de vídeo do Sturm Graz. Em 2019 passou a desempenhar o mesmo cargo no KFC Uerdingen, até que, em 2020, passou para a formação do Hamburgo, onde esteve durante cerca de dois anos e meio. Em março de 2023 assinou com o Basileia, onde foi chief e head scouting da equipa principal até julho deste ano.

ℹ️ ???????????? ???????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????? Der FC Basel 1893 und Patrick Dippel (Head of Scouting) haben den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Aufgrund einer strategischen Anpassung wird es die Funktion des… pic.twitter.com/fpV4wcyD8c — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) March 21, 2025

Apesar de ser conhecida a sua passagem em termos de clubes, o percurso de Patrick Dippel começou na Universidade de Bonn, na Alemanha, onde se licenciou em… Ciência Política. A chegada ao futebol aconteceu na Universidade de Desporto de Colónia, através de um projeto intitulado de “Observação para o Campeonato do Mundo de 2006”, que decorreu no seu país. Nessa experiência desenvolveu os perfis dos jogadores da seleção da Costa Rica, que foi o primeiro adversário da Mannschaft na competição que viria a ser conquistada pela Itália, bem como a análise em vídeo do futebol da sua seleção. Em 2008 começou a trabalhar com a Master Coach (atual PROzone), plataforma de análise que recorre a dados e a sistema de vídeo via computador. Foi através dessa passagem de seis anos que trabalhou com as equipas jovens da DFB. Enquanto chefe de análise trabalhou ainda com as federações de Países Baixos, Suíça, os campeonatos de Suíça e China, Bayer Leverkusen e Young Boys.

Dippel é conhecido como o pioneiro do uso de inteligência artificial no futebol e da análise de dados no scouting, tendo desenvolvido modelos de identificação e de avaliação de jogadores com base em métricas avançadas e no cruzamento de dados de performance.