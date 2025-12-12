Uma colisão entre um carro e uma ambulância ocorrida esta sexta-feira no Itinerário Principal 2 (IP2) em Vale Benfeito, Macedo de Cavaleiros, deixou em estado grave a condutora do veículo ligeiro e a doente que estava a ser transportada.

O comandante sub-regional da Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, Noel Afonso, adiantou à Lusa que o carro entrou em despiste e embateu contra uma ambulância dos Bombeiros de Macedo de Cavaleiros, que seguia no sentido contrário.

Do acidente resultaram quatro feridos, dois graves, a condutora do carro e a doente que estava a ser transportada na ambulância, e dois ligeiros, os bombeiros que seguiam também na ambulância, especificou o responsável.

Pelas 11h15, o acidente ainda provocava condicionamentos no trânsito, que estava a ser feito de forma alternada naquela zona do IP2, no concelho de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.

O alerta foi dado às 09h45 e no local encontravam-se 10 operacionais apoiados por quatro viaturas.