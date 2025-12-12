Dois imigrantes foram agredidos e a casa onde viviam terá sido incendiada por outros dois, na madrugada de sexta-feira, em Moura, distrito de Beja, estando a Polícia Judiciária (PJ) a investigar a origem do fogo, revelou fonte policial.

Os dois homens estrangeiros suspeitos da autoria dos crimes, indicou à agência Lusa a mesma fonte, sem precisar as idades, colocaram-se em fuga, mas são conhecidos das vítimas, também imigrantes, e estão identificados.

Segundo a fonte policial, na madrugada desta sexta-feira, os alegados agressores invadiram a casa onde pernoitavam cerca de 10 homens, todos trabalhadores agrícolas imigrantes, agrediram dois deles e atearam o fogo, que se propagou a toda a habitação.

As vítimas, cujas idades a fonte também não soube indicar, sofreram ferimentos ligeiros. Uma delas foi assistida no Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Moura, enquanto a outra foi transportada para as urgências do hospital de Beja.

Contactada pela Lusa, uma fonte da PJ limitou-se a confirmar que esta polícia está a investigar a origem do incêndio.

Já uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse à Lusa ter sido recebido o alerta para um incêndio numa casa, situada na Rua de Oliveira, no centro da cidade de Moura, à 01h27.

Além do fogo, registaram-se dois feridos por agressões, confirmou a fonte.

Igualmente contactado pela Lusa, o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura, Diogo Saraiva, realçou que a casa ficou sem condições de habitabilidade e que os 10 moradores foram realojados pelos patrões.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Moura, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura e a PSP, com um total de 16 operacionais, apoiados por cinco veículos.