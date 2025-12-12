Acompanhe o nosso liveblog sobre política

Os três presidentes socialistas da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Mário de Almeida, Manuel Machado e Luísa Salgueiro, manifestaram esta sexta-feira apoio à candidatura presidencial de António José Seguro, destacando a sua seriedade e defesa dos valores democráticos.

“Acredito que o seu percurso político, pautado pela seriedade, pela capacidade de diálogo e pela defesa intransigente dos valores democráticos, constitui uma mais-valia para o país”, defendeu a atual presidente da ANMP e presidente da Câmara municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, em comunicado.

A primeira mulher a liderar a associação destacou ainda o “respeito profundo” demonstrado por Seguro pelo papel das autarquias, considerando que o antigo secretário-geral do PS é a “escolha certa de um Presidente da República que promove um Portugal mais justo, descentralizado e solidário, onde o poder local seja reconhecido como pilar essencial da democracia e do progresso”.

Na mesma nota, Manuel Machado, presidente da ANMP de novembro de 2013 até dezembro de 2021, destacou o “homem sério, progressista e humanista”, “estadista confiável e solidário construtor de pontes para resolver problemas concretos das pessoas, em vez de criar conflitos”.

Para o antigo presidente da Câmara Municipal de Coimbra (1990-2001 e 2013-2021), António José Seguro “tem um conhecimento profundo do funcionamento do Estado, essencial para garantir a estabilidade institucional e o diálogo profícuo entre o poder central e local”, é “o candidato que coloca sempre o interesse coletivo acima de agendas pessoais e reúne experiência política, equilíbrio e sentido de Estado que o país precisa neste tempo de exigência e incerteza”.

Também Mário de Almeida, presidente do Conselho Diretivo da ANMP entre 1990 e 2002, justificou o seu apoio à candidatura de Seguro “por o conhecer bem há muitos anos” e se identificar “plenamente com os seus princípios e valores”.

“Sempre o admirei como camarada socialista e seu líder, deputado e ministro ao claramente colocar os interesses da população e do país acima de quaisquer outros”, realçou o antigo presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde (1981-2013).

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026. Esta é a 12.ª vez (incluindo as duas voltas das eleições de 1986) que os portugueses são chamados, desde 1976, a escolher o Presidente da República em democracia.

Às eleições presidenciais anunciaram, entre outros, as suas candidaturas António Filipe (com o apoio do PCP), António José Seguro (apoiado pelo PS), André Ventura (apoiado pelo Chega), Catarina Martins (apoiada pelo BE), Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) e Luís Marques Mendes (com o apoio do PSD).

Segundo o portal da candidatura, do Ministério da Administração Interna, há mais 31 cidadãos que se encontram a recolher assinaturas para uma candidatura à Presidência.